法鬥犬勤力撿水瓶賺錢　5年儲下過萬元　效率高全靠街坊們這樣做

在大陸廣東廣州街頭，一隻5歲半的法國鬥牛犬憑藉著持之以恆的精神，靠著撿拾膠樽（寶特瓶）為主人存下逾萬元人民幣的收入，成為當地商家眼中最可靠的「環保尖兵」。



據《紅星新聞》等中國媒體報導，這隻法國鬥牛犬每天都會跟隨主人張先生在街頭工作，牠熟練地在各商家之間穿梭，專門收集空寶特瓶。張先生表示，這隻法鬥工作效率相當高，僅需半小時就能裝滿一個麻袋。

自從在短影音平台走紅後，這隻法鬥的工作效率更上一層樓。附近商家會特地將空瓶放在門口等待牠前來收集，使得每日收入從原本的2、30元人民幣提升至5、60元。張先生表示，法鬥攢下的錢以後會全部捐出去，做一點更有意義的事。

這則暖心故事在網路上引發熱烈討論，有網友在社群平台留言：

「真是招財狗」

「我家的狗賺得比我多」

「沒有一口狗糧是白吃的」



更有人幽默地詢問：

「收徒弟嗎？想讓我家的狗跟牠學習」

「要是養100多條這樣的狗，不就直接發財躺平了」



不少網友被這隻法鬥的勤奮精神感動，紛紛表示：

這個世界不能沒有狗狗。

