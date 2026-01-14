放店貓當收銀員實在太犯規　顧客搶著買單　網驚：這根本是搶錢

一些老闆比較有個性，自己的店鋪裝修和宣傳自然也跟一般店不一樣。通常情況下，賣水果的店裏就全是水果。



但是，當顧客第一次點進一家賣石榴的店裏時，立馬就被店裏的畫面驚到了：怎麼全是小貓咪？

原本要賣的石榴成了背景，而貓貓成了店裏的主角。

老闆還詳細介紹了家裏幾隻貓的性格特點，三花貓「花花」古靈精怪、比較霸道。

「臭屁兄弟」組的哥哥叫「大屁」，性格安靜一些。「臭屁兄弟」的弟弟叫「小屁」，比起哥哥來，性格更加活潑一些。

要不是仔細看了老闆的文字介紹，我都以為第二隻貓和第三隻是同一隻貓，沒注意到兩隻貓的鼻子顏色有差別。

為了銷售自己的石榴，貓咪們也算出力了，自己代言，自己賺貓糧，真不錯！

在線下實體水果店裏，貓咪也在貢獻着自己的力量。

貓咪收銀員

水果店新來了一位收銀員，是一隻胖嘟嘟的貓。只見牠把計算器擺在面前，趴在地上，關注顧客的一舉一動，時時刻刻等着顧客來付錢。

貓：

選好水果了嗎？選好了就來我這裏付錢哦！

貓貓收銀員雖然自己不會算賬，但有計算器幫忙，所以不用擔心算錯賬。等了好久都沒人來付錢，收銀員累了，趴在水果攤旁邊休息一會兒。

雖然沒看到新來的收銀員收錢時的樣子，但大家都感覺這個貓貓收銀員很好，外表憨厚老實，值得信賴，不像是那種有心機的小貓，應該不會坑顧客，可以放心買水果。

守在便利店的孤單貓店長

當店裏有一隻可愛的小貓時，顧客的心情瞬間變好，購買東西的慾望都更強烈了。

網友@可樂包包豬去附近的全家便利店買東西，一進店裏發現裏邊竟然有一隻貓，貓貓安靜地趴在店裏，還有自己的專屬座位，瞬間被迷住了。

貓：

您好，請問你需要買點什麼？

可能連續的守店工作讓小貓感覺很疲憊，在顧客面前忍不住打起了哈欠。

啊~太可愛了，連張大嘴巴打哈欠都那麼可愛！看貓貓的狀態，小日子過得不錯，身形圓潤，貓毛順滑，還做了絕育手術。

本來以為牠只是一隻普通的店貓，沒想到網友們立刻認出了牠，是女明星雞腿，很多人去店裏都拍到了牠。

偶爾，還有網友在門口拍到牠歡迎客人。原本只是看到一個便利店就想進去買水，沒想到進去還看到了明星貓，趕緊給貓貓拍照片。

雖然每天都要工作，白天看店，晚上可能還要抓老鼠，但有自己乾淨整齊的「工位」，天氣熱了有涼蓆，旁邊還貼了很多自己的冰箱貼。有吃有喝身體棒，是一隻幸福的貓貓！

對貓貓好的店家都應該發大財，因為他們並沒有只把貓當一個廉價可消耗的工具，而會認真對貓好。貓貓過得好，自然更招財，成為店裏的招財貓！

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】