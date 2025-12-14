倉鼠裝死叫不醒怎辦？4大原因解析　食物引誘等6個妙招讓牠秒清醒

倉鼠非常呆萌可愛，養過倉鼠的主人都會發現一個有趣的現象：倉鼠裝死。有時候還以為倉鼠真的死了，結果往往是主人虛驚一場。



那麼倉鼠為什麼要裝死呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧。

倉鼠裝死叫不醒怎辦？拆解背後原因與喚醒方法（AI生成圖片）

+ 7

1. 本能

來自於天性本能，倉鼠裝死是出於保護自己的原因，如果倉鼠感覺自己受到了死亡的威脅，牠們就會選擇裝死。

2. 受到驚嚇

俗話說膽小如鼠，作為鼠類中的一員，倉鼠的膽子也是非常小的，所以一旦牠們受到什麼大的驚嚇，那麼就會通過裝死來保護自己。

3. 睡得太死

雖然說倉鼠深度睡眠的時間很短，但一旦處於深度睡眠時，人類是輕易叫不醒牠們的，這就會讓人們誤以為是倉鼠在裝死。

4. 緊張

倉鼠如果經歷了生活環境的變動就會變得很緊張，這個時候倉鼠過度的緊張會讓牠們進入石化狀態，其實這也是裝死的一種表現。

倉鼠裝死有這麼多原因，那對此有什麼解決方法呢。

1. 同類吸引

倉鼠對於同類的存在是無法忽視的，如果遇到倉鼠在裝死，不要慌，讓其他幾隻倉鼠在牠旁邊玩耍，那麼自然而然，裝死的那隻倉鼠就會加入玩耍的大軍。

2. 挑逗法

如果發現倉鼠在裝死，把牠抱起來，然後逗弄牠，過一會兒，倉鼠就會忍不住動起來。

3. 味道刺激

倉鼠對於氣味是十分敏感的，如果在倉鼠裝死的時候，我們弄一些有刺激性氣味的東西放在牠們旁邊，不一會，牠們就會因為受不了氣味從而跑開。

4. 測量法

如果自家的倉鼠遲遲在裝死，持續了有一段時間了，這個時候如果大家還不能有辦法讓牠恢復，那麼可以測一測倉鼠此時的體溫是否正常。當然除了測量體溫還可以通過測量鼻息以及心跳的方法來判定。

5. 食物引誘

對於倉鼠這樣的吃貨，還有一種測試牠們是否裝死的方法就是用食物來誘惑，通常裝死的倉鼠，都會在聞到食物的味道之後立馬起身搶食物來吃，所以這個方法還是很有效的。

6. 不管不問法

倉鼠一般裝死都是有時間限制的，等牠們裝的餓了、渴了，牠們就自然而然的起來吃東西以及喝水了，不管不問是最為省事的方法了。

延伸閲讀：替倉鼠沐浴要用水嗎？新手必讀清潔指南 專業浴沙才是首選（點擊連結看原文）

+ 5

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】