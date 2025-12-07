狗狗也有「迴避型狗格」？當i狗與e狗相遇 網笑：像極了同事見面
你知道當i狗遇到e狗有多好笑嗎？哈哈哈！
認錯狗狗
博主分享，在路邊偶遇了一隻之前見過的柴犬，對牠印象特別好，於是便主動上去打招呼。可奇怪的是，不論她說什麼，眼前的狗子都是一副淡定的模樣，臉上全是不解，完全沒有了往日的熱情.……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
「等一下，我想想。」
正奇怪呢，直到，聽到旁邊傳來了狗叫聲，博主這時才發現，原來是自己認錯狗了！狗子見到自己的老熟人後也是激動壞了，離着老遠就開始搖起了尾巴，臉上也是掛着大大的燦笑，甚至，還激動的站起來，做出了拜拜的姿勢。
「是我！是我！是我！」
吃瓜群眾也是笑崩了：
「大柴：上回？ 二柴：係我啦！」
「像某個根本不認識的親戚對我說你小時候我還抱過你呢。」
「狗：人東西，狗都能認錯。」
「《你還記得我嗎》，你記着人家了嗎？」
第一隻：「又是找牠的……」
「我好像知道職場領導為什麼喜歡同事了。」
「真是眉毛底下瓜倆蛋，光會眨眼不會看。」
「誰是真笑我一看便知。」
求第一隻狗狗的心理陰影面積哈哈哈！
迴避型狗格
兩隻柴犬在電梯裏碰面。e狗見狀，立馬主動上前靠近，打起了招呼：
「嘿，好巧啊哥們～咱倆撞衫啦！」
結果沒想到的是，i狗卻在一瞬間轉頭面壁思過了起來，然後，用尾巴掩飾自己的尷尬：更搞笑的是，後來，i狗見時機成熟，立刻快步來到了電梯門口，牠假裝淡定，其實鼻子早早就對準了門縫，等待門打開，趕緊開溜：「要了命了，今天這電梯可真慢啊！」
評論區辣評：
「這牆可真牆啊，這電梯可真電梯啊...」
「是誰在一隻狗狗的身上看到了自己的影子。」
「牠甚至不能低頭假裝玩手機！」
「要不以後先讓牠們在網上聊聊呢？」
該說不說，這模樣真的像極了我不想打招呼的樣子哈哈哈！也沒人跟我說過，狗狗的i和e這麼明顯啊！
「沒頭腦」和「不高興」
一隻跟瘋了一樣，隨時隨地happy，有一句歌詞特別符合牠：旋轉跳躍我閉着眼～：
「快看我！快看我！看我甩頭！看我神龍擺尾！」
另一隻也跟封了一樣，兩眼無神，身體前傾，看起來已經死了一會兒了。
網友們也是找到了參照對象：
「範丞丞和他姐。」
「雙子和摩羯。」
「沒頭腦和不高興。」
「按照我的精神狀態應該養後面那隻，可是我又懶沒精力和牠玩。」
「我家兩隻就是，一個瘋批，一個淑女。」
「一個在陌生人面前的我，一個在熟人面前的我。」
「黑白配色，正常！」
該說不說，感覺這個身體好像已經限制了牠的靈魂哈哈哈！
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】