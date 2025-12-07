狗狗也有「迴避型狗格」？當i狗與e狗相遇　網笑：像極了同事見面

你知道當i狗遇到e狗有多好笑嗎？哈哈哈！



認錯狗狗

博主分享，在路邊偶遇了一隻之前見過的柴犬，對牠印象特別好，於是便主動上去打招呼。可奇怪的是，不論她說什麼，眼前的狗子都是一副淡定的模樣，臉上全是不解，完全沒有了往日的熱情.……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「等一下，我想想。」

正奇怪呢，直到，聽到旁邊傳來了狗叫聲，博主這時才發現，原來是自己認錯狗了！狗子見到自己的老熟人後也是激動壞了，離着老遠就開始搖起了尾巴，臉上也是掛着大大的燦笑，甚至，還激動的站起來，做出了拜拜的姿勢。

「是我！是我！是我！」

吃瓜群眾也是笑崩了：

「大柴：上回？ 二柴：係我啦！」

「像某個根本不認識的親戚對我說你小時候我還抱過你呢。」

「狗：人東西，狗都能認錯。」

「《你還記得我嗎》，你記着人家了嗎？」

第一隻：「又是找牠的……」

「我好像知道職場領導為什麼喜歡同事了。」

「真是眉毛底下瓜倆蛋，光會眨眼不會看。」

「誰是真笑我一看便知。」



求第一隻狗狗的心理陰影面積哈哈哈！

迴避型狗格

兩隻柴犬在電梯裏碰面。e狗見狀，立馬主動上前靠近，打起了招呼：

「嘿，好巧啊哥們～咱倆撞衫啦！」

結果沒想到的是，i狗卻在一瞬間轉頭面壁思過了起來，然後，用尾巴掩飾自己的尷尬：更搞笑的是，後來，i狗見時機成熟，立刻快步來到了電梯門口，牠假裝淡定，其實鼻子早早就對準了門縫，等待門打開，趕緊開溜：「要了命了，今天這電梯可真慢啊！」

評論區辣評：

「這牆可真牆啊，這電梯可真電梯啊...」

「是誰在一隻狗狗的身上看到了自己的影子。」

「牠甚至不能低頭假裝玩手機！」

「要不以後先讓牠們在網上聊聊呢？」



該說不說，這模樣真的像極了我不想打招呼的樣子哈哈哈！也沒人跟我說過，狗狗的i和e這麼明顯啊！

「沒頭腦」和「不高興」

一隻跟瘋了一樣，隨時隨地happy，有一句歌詞特別符合牠：旋轉跳躍我閉着眼～：

「快看我！快看我！看我甩頭！看我神龍擺尾！」

另一隻也跟封了一樣，兩眼無神，身體前傾，看起來已經死了一會兒了。

網友們也是找到了參照對象：

「範丞丞和他姐。」

「雙子和摩羯。」

「沒頭腦和不高興。」

「按照我的精神狀態應該養後面那隻，可是我又懶沒精力和牠玩。」

「我家兩隻就是，一個瘋批，一個淑女。」

「一個在陌生人面前的我，一個在熟人面前的我。」

「黑白配色，正常！」



該說不說，感覺這個身體好像已經限制了牠的靈魂哈哈哈！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】