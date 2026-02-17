橘貓鬥箭豬慘被刺傷！偏鄉無獸醫改求人類醫生　利箭帶倒鈎超驚險

大家總調侃，小貓上不了天堂是因為牠連上帝都敢毆打。



雖然有點誇張，但也不是不可能哈哈，因為這種動物真的是想打就打。

最近，刷到了一個帖子，真的聞所未聞。

事情是這樣：大陸四川省的一位網友家養了只小橘貓，牠有時候會跑出去玩，在村裏周圍走。但這天夜裏，小貓照常出門，回家後竟然受傷了，牠的身上紮了三根箭豬的刺。

事發突然，網友是又震驚又着急又心疼，她想給貓療傷，又不敢輕易動手，怕傷上加傷，想送貓去醫院，但她所居住的地方非常偏僻，根本沒有寵物醫院。

網民幫她想了很多方法，但她最終還是沒敢實施。

因為箭豬的刺不是那種普通的刺，是帶倒鈎的刺，要是拔的不對，很可能會扎的更深或者斷在傷口裏。

箭豬的刺頭部呈倒鈎狀，強行拔出可能越拔越深（unsplash）

所以，小貓的傷最好交給專業人士來處理。

於是第二天一大早，網友通過當地人介紹，找到了一家寵物店，想看看有沒有辦法。

但很顯然，寵物店沒有辦法幫貓療傷。沒辦法，網友只好去了縣醫院，尋求人類醫生的幫助。

醫生並沒有接診小貓的經驗，尤其是接診一隻被箭豬攻擊的小貓。但他也不忍心讓小貓遭罪，就只能按照給人療傷的方法來處理，給貓注射鎮定劑，並拔掉了刺，然後消毒。

雖然小貓並不是被寵物醫生治療的，但對方畢竟也是專業醫生，加上貓貓體質還不錯，在後續的療養中，很快恢復了健康。

聽完這件事，是不是覺得很離譜？

這裏給大家科普一下豪豬這個生物，豪豬的身上大概有3萬多根尖刺，這是牠們用來保護自身的武器。

豪豬性格膽小，感受到危險時，會豎起身上的刺抖動身體。當與攻擊者發生肢體接觸間，牠身上的刺就會立刻脱落，扎到攻擊者的皮膚中，因為刺脱落的速度很快，看起來就像是牠把刺給發射了出去。

棘刺很堅硬，扎入身體難以去除，還會隨着運動深入到肉裏。最後也提醒諸位小夥伴：如果小貓受傷，最好找專業人士處理哦。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】