收養愛講話奶貓　隔天貓媽找上門　一開口便知是基因遺傳：親生的

一名男子在路邊發現一隻沒有母貓照顧的奶貓，心生不忍便帶回家收編，卻發現小貓特別愛講話，吃飽喝足後依然不停喵喵叫，吵得他有些頭痛。沒想到隔天浪貓媽媽竟自己找上門，一開口就和孩子一樣愛講話，讓男子瞬間恍然大悟，笑說「果然是親生的」。



沒想到隔天浪貓媽媽竟然找到了男子的家，這時才發現浪貓媽媽也是一隻愛說話的貓咪，這讓男子直呼「果然小貓是貓媽媽親生的」。

影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示，

「什麼都沒遺傳，只遺傳了話癆這基因」

「剛開始會一直吵鬧應該是因為奶貓在外沒東西吃，等穩定下來就不會再吵了」

「看小貓急著找媽媽很心疼」

「貓媽媽也好可愛，希望飼主可以一起收編」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】