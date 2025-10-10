收養愛講話奶貓 隔天貓媽找上門 一開口便知是基因遺傳：親生的
撰文：聯合新聞網
一名男子在路邊發現一隻沒有母貓照顧的奶貓，心生不忍便帶回家收編，卻發現小貓特別愛講話，吃飽喝足後依然不停喵喵叫，吵得他有些頭痛。沒想到隔天浪貓媽媽竟自己找上門，一開口就和孩子一樣愛講話，讓男子瞬間恍然大悟，笑說「果然是親生的」。
最近在Youtube上瘋傳一段影片，一名男子在路邊看到一隻奶貓，發現牠沒有貓媽媽照顧很可憐，就帶回家自己收編，但這小貓很奇怪，非常愛喵喵叫講話，明明吃飽喝足還是狂喵，讓男子覺得很吵有點頭痛。
沒想到隔天浪貓媽媽竟然找到了男子的家，這時才發現浪貓媽媽也是一隻愛說話的貓咪，這讓男子直呼「果然小貓是貓媽媽親生的」。
「什麼都沒遺傳，只遺傳了話癆這基因」
「剛開始會一直吵鬧應該是因為奶貓在外沒東西吃，等穩定下來就不會再吵了」
「看小貓急著找媽媽很心疼」
「貓媽媽也好可愛，希望飼主可以一起收編」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】