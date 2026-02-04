貓咪之間因寄養生情　分開之後「發瘋」尋找　結局令網民感動不已

網友@Olivia Gilbride 一直在做中途之家，就是跟收容所合作，養一些流浪小奶貓，幫助牠們進行社會化訓練，等毛孩子們畢業了就送回收容所，讓牠們進入到領養程序之中。



前段時間，網友接手了一隻叫做「花生」的小三花，她計劃將花生養到絕育後，就送回收容所給牠找領養。因為註定要分別，網友這位經驗豐富的寄養人也是多次提醒自己不要對小貓產生多餘的感情，避免到時候分開傷心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可計劃趕不上變化，網友倒是十分克制，可她的小貓「奶酪」卻特別喜歡花生，牠們一見鍾情，成為了很好的朋友。眼看着兩隻貓關係越來越好，網友是又欣慰又擔憂，因為花生幾個月後就要走了。

網友就這樣忐忑不安地養育着花生，看着牠變成了一隻漂亮優秀的小貓咪，看着牠畢業回到了收容所。花生走後，網友一家都非常空虛，而最難過的還是奶酪，牠在家裏像是瘋了一樣的找花生。網友看到這個場景非常心疼，她覺得自己是一個壞媽媽。

因為實在捨不得奶酪難過，送走花生的第二天，她就把貓接回來了，徹底領養。現在，孩子們又團聚啦~

話說，確定只是奶酪想花生嗎？感覺人也很想牠但人不說哈哈。

