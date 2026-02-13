橘貓夜半吃糧還是餓？監控驚揭離譜真相　全因這點才被冒名頂替

遇到這種小貓可怎麼辦哦？最近刷到一個帖文，真的離譜！



網友家的小橘貓這半個月來總是半夜喵喵叫，她以為是自動餵食器沒有放糧，貓咪餓了。於是，就開監控看了一眼，很明顯自動餵食器有好好運轉，也拍到了牠一直在吃飯。

可誰能想到，幾天後……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她白天沒出門在家待着，突然發現了家裏溜進來一隻灰色的小貓偷貓糧吃。

網友一看這貨，就察覺到了不對：這貓長得怎麼這麼眼熟？

她立刻翻看之前的監控發現這貓經常來偷吃。

博主看了白天的監控才知道原來晚上吃貓糧的不是橘貓（小紅書＠菠蘿菠包包）

甚至那天晚上自己監控看到的貓也不是自家小橘，而是小灰。

因為攝像頭夜視情況下是黑白畫面，根本分辨不出貓的顏色，也無法仔細對比花紋，所以網友下意識地認為是小橘在吃飯。

但實際上，自家小橘已經餓了近半個月了。

點擊放大睇「菠蘿包」日常可愛相▼▼▼▼▼

+ 5

貓咪心裏想：

眼皮子底下偷吃，這日子我是一天都過不下去了！

延伸閲讀：貓咪搶凍乾爆笑一幕！一招放屁神技崩飛對手 網民笑翻：勝之不武（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】