橘貓求愛失敗！失戀趴地生無可戀變貓泥　畫面爆笑引萬人共鳴

一隻橘貓因為追求喜歡的母貓失敗，還被當場無情拒絕，悲傷到癱在樓梯間不肯回家，整隻貓軟爛成一灘泥，頭還得靠飼主用手托著，一臉生無可戀，彷彿在說「失戀了好難過」，爆笑畫面讓不少網友直呼原來貓咪也懂失戀的感受。



最近一段影片在Youtube上瘋傳，一名飼主養的橘貓因為追不到自己喜歡的母貓，還被母貓當場甩了，難過到靠在樓梯間不想回家，整隻貓軟爛成一灘泥，一臉生無可戀，還需要飼主用手托著牠的頭，一臉就像是在說「失戀了我好難過」，讓飼主也忍不住笑出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 3

影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示：

「愛而不得，咪咪心碎」

「我以為只有人類會失戀，連貓咪都會失戀」

「這一瞬間小貓的世界全毀了」

「沒關係的，多失戀幾次就不會傷心了」

「這橘貓肯定是貓生第一次失戀才會這樣」。



延伸閲讀：好朋狗去世半年 貓咪日夜抱着牠這件遺物入眠 網民表示心都碎了（點擊連結看全文）

+ 4

延伸閱讀：

你的毛孩怎麼寵？「udn飼主聲音大調查」填問卷領$100購物金 萌寵好禮免費抽

狗狗散步「堅持要走同一條路」是太固執嗎？這3大理由讓牠走不出舒適圈

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】