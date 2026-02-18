豹貓視金錢如糞土　頑皮拆家後主人發現一物暴怒　但牠卻一臉無辜

台灣網友＠teemo_catmo 養了一隻豹貓「Teemo」，牠是一隻非常皮的小貓咪，很喜歡拆家。像之前就咬壞過男友的畢業證書……但都是小打小鬧，網友也沒太在意。



沒想到這天午睡醒來，她發現Teemo竟然把1000台幣（約253港元）給咬爛了！

網友拿鈔票拍照的時候，咪還湊過來看，非常無所謂。Teemo：「拿你那破錢，幹什麼呢？！」

吃瓜群眾們也在幸災樂禍：

「兇手總是重返犯罪現場。」

「犯人自首了嗎？」

「咪：咋啦，就是我咬的！」



網友很無語，她也沒想到小貓竟然幹這麼無厘頭的事，打算過幾天帶着牠去銀行換錢，讓牠意識到自己的錯誤！

貓：「我沒錯！是錢先動的手！」

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】