豹貓視金錢如糞土 頑皮拆家後主人發現一物暴怒 但牠卻一臉無辜
撰文：貓與愛的世界
台灣網友＠teemo_catmo 養了一隻豹貓「Teemo」，牠是一隻非常皮的小貓咪，很喜歡拆家。像之前就咬壞過男友的畢業證書……但都是小打小鬧，網友也沒太在意。
沒想到這天午睡醒來，她發現Teemo竟然把1000台幣（約253港元）給咬爛了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網友拿鈔票拍照的時候，咪還湊過來看，非常無所謂。Teemo：「拿你那破錢，幹什麼呢？！」
吃瓜群眾們也在幸災樂禍：
「兇手總是重返犯罪現場。」
「犯人自首了嗎？」
「咪：咋啦，就是我咬的！」
網友很無語，她也沒想到小貓竟然幹這麼無厘頭的事，打算過幾天帶着牠去銀行換錢，讓牠意識到自己的錯誤！
貓：「我沒錯！是錢先動的手！」
