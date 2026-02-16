貓主人後院頻現高檔貓糧袋　鏟屎官追查緝兇　後續故事超爆笑

我發現，小貓也是懂享受生活的，貓小偷真的特別多。



有的貓喜歡偷手套，偷衣服偷鞋，甚至有的喜歡偷底褲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但以上的贓物，對貓來說很不實用，英國的一隻小貓「Dizzy」偷得東西和牠的前輩都不一樣。

近日，英國網友@Diane Le Marinel在自家後院發現了一個從未見過的空貓糧袋子。她覺得不對勁，因為自家貓「Dizzy」所吃的貓糧是那種性價比高的貓糧，價格並不貴。

但後院這個貓糧袋卻是某知名寵物品牌的高端貓糧，超級貴，她並不捨得買。

因為貓糧袋上有齒痕，所以她懷疑Dizzy偷貓糧，但苦於沒有證據，只能繼續觀察。

於是，接下來的幾天，後院持續出現高檔貓糧的袋子，甚至有一天她親眼看到Dizzy在半個小時內叼了4袋貓糧回來。

因為小貓偷得貓糧實在是有點多，網友立刻在網上發帖求助，尋找失主。

很快，一位住在附近的女士聯繫了網友，據這位女失主表示Dizzy是從花園進入她家，並且每次來都會去她家貓貓碗裏炫飯，但她不知道貓貓還帶走了很多。

網友巨尷尬，立刻又買了一盒新的貓糧賠給了鄰居，並當面道歉。還對小貓Dizzy判處禁足之刑，希望牠能早日改過自新。

延伸閲讀：盡責小貓最愛巡視全家 這天卻神秘失蹤 網民：完美演繹融入家中（點擊連結看全文）

+ 17

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】