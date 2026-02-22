總裁在哪裡？小貓睡萬呎巨床超霸氣 網民：要用放大鏡才找到牠
撰文：擼貓教授
總裁一出場，條件總是最優越最高級的。一般人享受不到，但家裏的貓貓可以。網友@小蛋撻曬出家裏的小貓躺在牀上，小小的貓配上大大的牀，猶如「總裁躺在他800平米的大牀上」。大牀看到了，但是總裁在哪裏呢？
沒看到啊！都怪牀太大，而總裁太小了。直到看到主人曬出貓咪的清晰正面照，大家才看清總裁的樣子。總裁的臉黑黑的，一看就沒少「挖煤」，難得看到這麼勤奮愛勞動的總裁。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
另一隻小貓總裁也躺在自己的800平米的大牀上，你們看到總裁在哪裏了嗎？當然，如果貓咪的毛色和牀上用品的顏色差異很大，不管小貓總裁有多小，都能第一眼看到。
博主@吃一口芝麻糊救助了一隻小橘貓，貓貓超級小，只有人類的手掌大。小貓趴在牀上時，還佔不完牀的一角。同款小貓睡大牀的畫面，讓小貓總裁每天都從500平米的大牀上醒來。小貓總裁睡醒了，開始向人類走來。
總裁：
我餓了，立刻、馬上給我準備飯飯！
好的，奶已泡好。總裁，請喝奶！
小貓總裁小小的樣子真是太可愛了，這讓很多鏟屎官想起了自己家貓咪小時候的樣子。
看了這麼多小貓總裁，你們還記得自家貓貓小時候是什麼樣子嗎？
【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】