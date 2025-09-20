寄養小貓終日鬱鬱寡歡　直到遇見牠終變開朗　暖心結局引網民淚崩

網友@Vivian Powers 是一位經驗豐富的寄養人，前段時間她在德國當地的一家收容所，接收了一隻叫做「Sissy」的小貓來進行社會化訓練。



小貓被帶回家的時候還好好的，但一進家門就開始萎靡不振。

一開始，網友還以為牠是到了新環境害怕，就沒有干預，但過去好幾天了，Sissy還是情緒低落。

網友為了讓貓咪自在一點，就播放了一段貓友好叫聲的錄音，沒想到牠真的有反應了。

她就推測Sissy是太寂寞了，便打算去收容所再接收一隻同年齡段的小貓來幫助牠度過難關。

沒想到的是，等她來到收容所，才知道Sissy還有個弟弟，叫「Toto」。當初Toto患上了急病，危在旦夕，一直在收容所裏養病，所以沒有被送養出去。

網友這才意識到，Sissy可能是想念自己的弟弟了。於是，她將還在養病中的Toto接回家照顧。

兩小隻見面後，Sissy果然變得越來越開朗了。

後來，在網友和醫生的悉心照料下，Toto恢復了健康，Sissy也變成了一個活潑親人的小貓。

更值得高興的是：小貓Toto被當初給牠治療的醫生領養了，Sissy也去了一個幸福的家。

雖然各奔東西，但相信兩個小傢伙一定會幸福的~

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】