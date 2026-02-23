貓咪在家無聊等待主人 發現帶回巨大獵物後 好奇反應萌翻網友
撰文：擼貓教授
有人說，人類出門在貓眼裏就相當於出門打獵去了吧，所以回家的時候最好給貓帶點獵物回來。
為了不讓貓失望，主人們從外邊回來都儘量找點獵物帶回家送給貓。
網友@我是小愛在外邊撿到一片巨大的樹葉，第一時間就想到要帶回家給貓玩。
把樹葉送給貓後，貓咪表現得非常喜歡。主動湊過來看了又看，聞了又聞，仔細「讀取」着樹葉上的每一處訊息。
這裏的氣味很特別，貓貓要仔細聞一聞。那裏的氣味也是貓從來沒遇到過的，也要仔細聞一聞。最後乾脆坐在樹葉上，研究起樹葉來。
不止貓好奇，作為人類也很好奇，見過很多樹葉，但還是第一次見到這麼大的樹葉，竟然比一隻成年貓還大。貓貓長見識了，人類也跟着長見識了。
【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】