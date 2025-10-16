6年相伴貓高冷依舊 主人用貓薄荷泡腳引貓親暱 清醒後反差絕了
撰文：有喵青年
抖音博主@小黃不千層*，家裏養了6年的貓平時對她愛答不理，於是，她開始嘗試用「邪修」讓貓愛上自己。居然安排上貓薄荷泡腳！
沒想到真有奇效！兩隻貓咪對着足部又蹭又舔！
當小貓面「下藥」。（171582661@抖音）
不過，等貓咪吸完貓薄荷，清醒過來後又變得對主人愛答不理，貓咪好像還有點後悔自己剛剛的行為。
清醒後反差絕了。（171582661@抖音）
網友熱評：
「貓薄荷洗完，清醒後的小貓：我…我剛才…嗚嗚嗚嗚嗚嗚。」
「小心等下貓嘴巴長腳氣哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。」
「貓舌頭上有倒刺的，並不好受哈哈哈。」
「我每次去養貓朋友家裏做客前，都偷偷用貓薄荷水噴全身。他們的貓都很喜歡我，然後他們都很錯愕哈哈哈哈。」
「費那功夫幹嘛，我拿出貓零食，我家貓就喵喵叫往我身上撲了。」
【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】