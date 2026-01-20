貓界宮鬥！心機貓為爭寵「開窗放生」原住民　主人卻被小伎倆迷上

第一次知道小貓原來有這麼多心計的。



B站的博主@圓圓的智子平時有空就做流浪貓的救助工作，還將救助的流浪貓和後續的回訪都更新成影片。前段時間就刷到一隻她送養的流浪貓，雖然是蠻久前的影片了，但再次刷新對小貓心計的認知。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 11

智子在小區裡發現一隻特別自來熟的流浪貓，不用任何抓捕工具，只要隨便摸牠幾下，牠就會主動跟着人跑了，按理說像這種性格像小狗一樣熱情，還會玩巡迴遊戲的小貓應該特別搶手才對，可這隻小貓偏不走尋常路，硬是憑着自己的「操作」，被兩任領養人先後送了回來。

第一次被退養，是因為領養人發現自己對貓毛過敏得特別嚴重；而第二次則是因為牠和原住民爭風吃醋。

本來還很擔心這隻小貓砸自己手裡，第三位「大冤種」終於出現了！

這位領養人小姐姐家裡本來就有一隻貓，原住民小貓看着就單純善良很好欺負，小貓被接走後，智子心裡一直七上八下的總怕牠又因為什麼問題被退回來。

沒想到小姐姐卻告訴她：「牠打不過我家原住民，現在乖得很呢。」原住民一個「泰山壓頂」給小貓整老實了原住民叫呂布，新來的這隻起名叫魯班。

智子還納悶呢，魯班怎麼轉性了，實際上卻是沒轉性！既然打不過呂布，魯班接下來玩陰招了.....

延伸閲讀：貓咪遭火劫後失明 靠愛與勇氣開啟全新貓生 感人故事網民被暖哭（點擊連結看全文）

+ 2

這天小姐姐下班回到家，一眼就看見有隻小貓在電線上蠕動，那小傢伙圓滾滾的很是眼熟，她再仔細一看，這不就是呂布嘛！！！

趕緊想辦法把呂布救了下來，回到家一檢查，果然窗戶打開了。還好魯班老實沒出門，正在沙發上躺着。小姐姐滿心內疚，肯定是因為自己沒關好窗戶才這樣，於是第二天出門前小姐姐反覆確認所有門窗都關好了才離開，可沒想到下班回家還是看到呂布在天上「發呆」。

窗戶居然又被打開了？而魯班還是在老位置睡大覺，小姐姐這下覺得不對勁了！！！！自己出門前把所有門窗都檢查過了，那麼只剩下一個可能，魯班幹的！！魯班這麼做的原因，可想而知是後宮爭寵的小把戲。讓大哥出去闖蕩江湖，自己留下來霸佔媽媽的愛。

事情發生到這，智子以為魯班又要被退回來了沒想到領養人卻笑着說：「第一回體驗兩個男的為我爭風吃醋」

甚至還忍不住誇了魯班幾句……「我越來越喜歡魯班了」

有了前兩次的教訓，小姐姐給家裡所有門窗都裝了兒童鎖，確認完全沒問題後才出門。可讓人沒想到的是，她回家發現呂布還是不見了！

小姐姐第一反應就是去問魯班，可魯班卻一臉無辜毫不知情……沒辦法，她只好在家裡到處找。這時魯班居然悄無聲息地換了地方，安穩地躺在一個矮櫃上，領養人半信半疑地打開櫃門「你該不會……把呂布關在這裡面了吧！」

還真被她猜中了！呂布一臉迷糊地從櫃子裡走出來，「噢，原來這櫃子不是只能進不能出啊，我還以為進來就出不去了呢……」這可真是一齣精彩的「請君入甕」啊！

小姐姐被魯班這些「小伎倆」給迷上了「牠遇到事那副淡定自若的樣子，我真是越來越喜歡了！」

說實話呂布和魯班加起來真是有800個心計魯班801個，呂布-1個。

延伸閲讀：流浪貓也會點外賣？「祝您用餐愉快」餐盒背後隱藏感人暖心真相（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「喵呆力萌寵星球」授權轉載，微信公眾號：miaodaili666】