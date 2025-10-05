流浪貓藏電單車防塵罩　眼神含淚求被收編　網民被萌翻：心臟爆擊

一名機車（電單車）騎士在午後雷陣雨後準備出門時，竟發現愛車的防塵罩下藏著一隻流浪貓，牠蜷縮在機車龍頭上眼神含淚望著人類，彷彿在求情「讓我休息一下好嗎」，騎士當場心被融化，不僅沒有趕走這隻小傢伙，還決定直接收編帶回家。



最近一段影片在Youtube上瘋傳，一名機車騎士在午後雷陣雨過後想要騎車，結果隔著機車防塵罩竟然摸到一塊軟軟溫溫的東西，掀開一看竟是一隻流浪貓趴在機車上，一臉楚楚可憐地看著騎士，就像是在說「拜託一下，讓我睡在這休息好嗎」，騎士瞬間被貓咪融化，干脆直接收編貓咪了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

影片在網絡上吸引超過十萬人觀看，網友留言表示：

「機車騎士好有愛心」

「有時候貓咪真的只是想躲雨，不是故意要嚇人的」

「太可愛了簡直心臟爆擊」

「貓咪楚楚可憐的眼神真的太萌了」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】