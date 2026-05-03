零成本跟貓玩還能增進感情！4個小遊戲推介：浴缸追逐、牆上影子

你還在每天重複單調的逗貓棒動作，或是買了自動玩具就丟給貓咪自己玩嗎？其實，只要利用家中現有的簡單小物，就能輕鬆與貓咪展開高質量的互動。



以下四個創意小遊戲，能有效激發貓咪的獵食本能，讓你們的互動時光不再單調。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

1分鐘學會！4種貓咪最愛的「免費遊戲」 （AI生成圖片）

樓梯追逐、浴缸大冒險、障礙繩索戰、牆上暗影，貓咪最喜歡哪個遊戲？

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1. 樓梯追逐

讓貓咪先坐在樓梯上方，你則站在樓梯底部。拿出乒乓球吸引牠的注意，接著將球往上拋或讓球在階梯間彈跳。乒乓球清脆的撞擊聲會激發貓咪的捕獵慾望，讓牠在樓梯間上下奔跑追逐。重複幾次，直到貓咪盡興運動為止。

2. 浴缸大冒險

清空浴缸內的洗頭水與沐浴硐等（確保缸內乾燥且排水孔封閉），將乒乓球投入其中。當乒乓球在光滑的浴缸壁上瘋狂反彈時，貓咪會像在捕捉牆角的獵物一樣興奮。如果球速減慢，你可以輕推一把，維持遊戲的張力與樂趣。

3. 障礙繩索戰

準備約三英尺長的麻繩，末端綁上鋁箔紙球或貓薄荷老鼠。在貓抓板、沙發背或樓梯間拉扯移動。記得在遊戲過程中，偶爾要讓貓咪成功抓到「獵物」，這能建立牠們作為捕食者的成就感與自信心。

4. 牆上暗影

關掉室內大燈，利用強光手電筒在牆上投射光束。在光源前晃動細小物件，讓牆上的陰影如獵物般快速穿梭、躍動。貓咪會被這忽明忽暗的「虛擬獵物」吸引，在牆壁前飛躍捕捉，是晚間消耗精力的最佳方案。

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