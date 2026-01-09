貓咪奇遇記上演 媽媽帶孩子買小金魚 最後抱回家的卻是牠：好暖
撰文：貓與愛的世界
最近，網友@u/booster_gold__帶着孩子一起去寵物店買小金魚。
可誰承想，這家店跟收容所合作，有塊區域專門做貓狗領養，放了很多可愛的毛孩子。
網友本來就是想買金魚的，但孩子們看着小貓卻走不動道，搞得她也有點昏頭。
走來走去，最後一條金魚沒買，在領養區領養了一隻漂亮的三花貓。
有人就說了：
「給小貓取名叫金魚吧，別忘了來時路。」
不過，這個人說晚了哈哈，網友的家人們已經決定沿用貓貓之前的名字，Nova。
目前，Nova已經開始幸福的家庭生活啦。
怎麼說呢，雖然一開始是奔着魚去的，但最後養了貓，也不算空手而歸。沒白出去哈哈。
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】