貓咪奇遇記上演　媽媽帶孩子買小金魚　最後抱回家的卻是牠：好暖

撰文：貓與愛的世界
最近，網友@u/booster_gold__帶着孩子一起去寵物店買小金魚。

可誰承想，這家店跟收容所合作，有塊區域專門做貓狗領養，放了很多可愛的毛孩子。

網友本來就是想買金魚的，但孩子們看着小貓卻走不動道，搞得她也有點昏頭。

走來走去，最後一條金魚沒買，在領養區領養了一隻漂亮的三花貓。

博主在買金魚的路上意外地把一隻貓領回家裏。（Reddit@u/booster_gold__）

有人就說了：

「給小貓取名叫金魚吧，別忘了來時路。」

不過，這個人說晚了哈哈，網友的家人們已經決定沿用貓貓之前的名字，Nova。

目前，Nova已經開始幸福的家庭生活啦。

怎麼說呢，雖然一開始是奔着魚去的，但最後養了貓，也不算空手而歸。沒白出去哈哈。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

