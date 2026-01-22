貓咪也會自己找主人　女子1舉動獲黑貓秒回應　主動進門要求收養

幾周來，網友@阿什利在自家院子附近發現有一隻黑貓在遊蕩，看起來特別孤獨。



因為實在是不忍心小貓孤零零地待在路邊，網友便主動上前搭話，想把貓吸引過來，幫牠找家。

誰料，她只是喵了一聲，這個貓立刻喵喵回應，還直接朝着她走了過來。網友特別驚喜，不停引導小貓過來，還說：「你到這邊來，我就幫你找家哦！」貓咪十分主動，立刻跑過來，然後大搖大擺的走進了她的家。

網友傻了：「你這是看上我家了嗎？？？」

流浪貓自己找好人家！

顯而易見，是的！

小貓進家門後，第一時間拿下了家裏的小孩。網友一看孩子跟貓相處的這麼好，也不忍心把他倆分開。於是，她帶貓去看了獸醫，確認牠身上沒有晶片，就是一隻流浪貓，然後收養了牠。

網友說：「看似我選中了貓，其實是貓選了我哈哈！」

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】