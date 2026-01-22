邊牧主動邀請爺爺玩耍　牠用一個動作證明「你很重要」治癒網民

這個世界，真的不能沒有小狗！



善良的狗主養了一隻善良的乖狗狗又遇到了一位善良的老爺爺。

這天，博主帶着狗狗下樓玩耍時，遇到了一位拄着枴杖的老爺爺。爺爺平時總是一個人拄着枴杖慢慢走，神情嚴肅，話也不多，鄰居們很少有機會和他聊上幾句。

可就在博主低頭用手機回覆消息再一抬眼的瞬間，發現狗狗竟然主動向爺爺發出了「一起玩」的邀請！

+ 7

接下來，一人一狗就這樣玩到了一起。

爺爺動作緩慢，每次把球踢出去都要花上好一會兒，但狗狗卻一點也不着急，就在旁邊耐心等待，球一踢出去牠就開心地追出去，再輕輕的叼回來，穩穩放在爺爺腳邊，或者是能夠夠到的位置。

對於大多數人來說，這不過是再尋常不過的互動，可一人一狗卻為此格外高興，樂此不疲......

美好總是不期而遇，也許從今以後，爺爺會多了一個出門的理由，因為這個世界上也多了一個需要他的小可愛。

也許狗狗也會更加期待每天的散步時光，因為這個世界上也多了一個需要牠的老爺爺。

評論區也是被感動到稀里嘩啦：

「老爺爺不知道自己還能做什麼，但他知道此時此刻，他正在被需要。」

「邊牧：主人，我再陪爺爺玩一陣喔。」

「牠感覺得到這次的球放的有點遠，所以把球又輕輕的往前頂了頂。」

「這邊牧真的成精了，好幾次爺爺夠不着，牠估算了下距離，還重新把球拿起來往爺爺腳下放......」

「狗狗好，爺爺好，博主好！」



另一個狗狗充滿幸福的故事

女生分享說，小狗的存在是讓幸福有了具象化，她是這樣表達的：

「吃過飯遛彎回來，給牠擦擦腳腳擦擦臉，切了一個蘋果我們一起吃完後，又陪牠玩了一會兒玩具，睡前牠自己就把玩具收拾好。

和牠說要睡覺了，自己乖乖到牠的小牀上去，給牠蓋好牠的小花被，洗個澡出來看見，牠睡的好香打着笨拙的呼嚕聲，全身散發着小狗味兒，小肚子還起起伏伏的......」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 2

這和養個小孩子究竟有什麼區別啊！

後來，女生補充說，她養的小狗名叫「肉肉」，在牠沒來家裏之前，她幾乎是不出門的，話也很少說，每天下班都很疲憊。

但自從有了肉肉後，女生每天都會出門遛牠，一路上會遇見愛狗的人和有狗的人，社交也多了起來，每天，還會和牠分享很多她的「廢話」，人也越來越精神了。

有人問：「為什麼養寵物會這麼開心呢？」

是這麼回答的：

因為，寵物是你花一個真心換來一輩子的忠誠，牠們可以時刻給你提供情緒價值，陪你一輩子......

與之交換的，既然與狗狗相遇，來到了我們的身邊，我們會愛牠們一輩子的......

嗚嗚嗚這個世界真的因為有了狗狗的存在變得好溫暖啊！

延伸閲讀：邊牧站起偷吃險打翻飲料 餐桌上的驚險瞬間被捕捉成熱議：太好笑（點擊鏈結看全文）

+ 10

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】