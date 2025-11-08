小奶貓被撿回家！家中松鼠狗母愛爆發這樣做 網民花式起名超有愛
撰文：喵呆力萌寵星球
真的太羨慕人家撿貓的！嗚嗚嗚嗚怎麼每次都能撿到這麼可愛的小貓。
一小姐姐（@狗媽媽貓寶）這兩天在地下停車場撿了一隻小小小小白貓，眼睛沒睜開，臍帶還沒掉，甚至爬都不會爬，就只會喵喵叫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小姐姐看小貓可憐 ，就把牠帶回家，開始記錄撿到小貓的每一天。
小姐姐家裏本來有一隻松鼠狗，看到小奶貓估計也喜歡得不行，甚至還讓小貓趴身上餵奶，這小身板，怎麼跟小倉鼠一樣啊。
現在眼睛睜開了，小小一隻貓也就巴掌大，啊啊啊啊能不能給我玩幾天。
小小的雞翅包飯讓網友們都流口水，評論區開始紛紛給小貓起名，有說叫太陽蛋，有說叫小蝦米的 。
家人們你們來看看，叫什麼好呢？
【本文獲「喵呆力萌寵星球」授權轉載，微信公眾號：miaodaili666】