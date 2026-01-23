以為狗狗生病急送醫！竟在醫院門口直接生　屁股掛一隻嚇壞主人

就是說，有些人也太命苦了吧哈哈哈！



起因是，網友以為養的狗狗生病了，特別着急，於是，便把牠放在車筐裏，騎着電動車送去了寵物醫院看病。

剛到門口，網友像抱個孩子一樣的把狗狗抱下了車。

碰巧醫生路過，對方抬眼瞅了一下，還以為狗主人知道呢，便隨口說了一句：

「這狗狗懷孕了吧？」

網友嘴上哭喊着害怕，手上卻還是下意識的抱着狗狗。好在，醫生及時出來救場，將狗狗抱進了醫院。

而網友呢，則是緊緊跟在後面，哭喊着：「千萬不要摔了牠～」

真是又搞笑又心疼！

後續是，狗狗生下了兩隻小崽，連同屁股上那隻都平安無事。但該說不說，確實也不能全怪網友，這種情況誰不害怕啊！

以為狗狗生病了，都帶到寵物醫院了，牠卻突然在門口開始生孩子，屁股後面還掛著一隻，主人確實會崩潰啊......

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】