流浪狗到店乞食　生下小狗後更託付給店主　結局暖心更有1驚喜

早前，中國廣東省惠州市三隻小狗與熱心店老闆的溫馨故事，被越來越多的網友關注，熱心店的老闆也贏得諸多點贊。



9月1日上午，店老闆吳先生向記者介紹，他是廣東汕尾人，店子開在惠州。一年前，一對流浪狗在店門口乞食，其中的母狗還懷孕了，他覺得可憐，便拿出食物餵牠們，「自此以後，牠們經常來，我給牠們搭了棚子。但牠們不住，還是習慣睡在路邊車子下面，可能是流浪習慣了。」

吳先生介紹，不久後，這對流浪狗生了一隻小狗崽，牠們也放心地把孩子「託付」給了他，「這個小狗現在就住在店裏，我來養了，很多好心的鄰居也會經常給狗狗帶些吃的。」

劉女士在惠州經營着一家餐館，她知道吳先生與三隻小狗的故事後，也經常帶上些食物去餵養三隻小狗。劉女士誇店老闆吳先生很有愛心，「這個靚仔真的很不錯。」

吳先生告訴記者，他餵養流浪狗的事，後來被一名博主分享到網上，他瞬間就受到很多人的關注，「一天時間，我就漲了1萬個粉絲，也有更多的人來店裏關心餵養狗狗一家。」

吳先生的善舉也讓眾多網友感到暖心，紛紛在其評論區祝他生意興隆。

