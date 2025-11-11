養狗人士必學10大基礎訓練動作　教你養出聰明又聽話毛孩

狗狗是我們人類最忠實的夥伴，在我們一些特定的工作環境中，都需要牠們來給予我們幫助。



那麼在訓練的牠們學最基本的動作有哪些？我會為大家具體的去介紹一下。

訓練狗狗最基本的動作有哪些？

1. 站立

這個是不需要刻意去進行訓練的，我們需要進行訓練的，就是保持站立的時間和姿勢。

2. 坐下

在訓練狗狗坐下這個指令的時候，我們可以用手扶著狗狗的屁股讓他做好在這裏注意是用手扶著狗狗時是正對著狗狗。同時要向狗狗發出「坐」這個口令。當整個訓練完成以後，需要讓狗狗保持這個姿勢大約10到15秒，然後這個訓練才算是結束。

3. 臥下

訓練這個口令的時候，需要讓狗狗四肢著地站立好。在我們發出「臥」這個口令的同時用手按在狗狗的背脊處給予一定的力量，讓狗狗臥在地上。同樣這個姿勢需要保持10到15秒。

4. 趴下

趴下和臥下是相似的，唯一的區別就是臥下的後面是一個靜止的動作，而趴下之後是會有下一步指令。

5. 放下

這個訓練的目的，是為了讓狗狗在拿到東西之後，可以聽從訓練員的安排，在指定的位置放下。

6. 握手

握手這個指令的時候，我們需要先將狗狗的雙前掌拉住。然後使其站立，用另一隻手拉住狗狗的。右前掌並輕輕的上下搖晃。在進行這一系列動作的過程當中，要給出他一個握手的口令。並且讓狗狗保持10到15秒左右，然後放手。

7. 別動

這個訓練是和站立相符的，在靜止的時候，我們必須讓狗狗保持標準的站立姿勢和站立時間。

8. 作揖

訓練作揖這個動作的時候，前半部分和握手訓練的前半部分一樣也是要用兩隻手拉出狗狗的兩前肢，將狗狗拉起並站直，然後把狗狗兩隻前爪合在一起上下搖晃。同時，發出「拜」這個口令。持續的時間和之前的訓練是一樣的。

9. 打圈

這個訓練是需要訓導員先用手拉起狗狗兩條前腿，讓狗狗的後腿著地並用。鬆手交替轉動時，狗狗能夠在原地轉圈。並且給狗狗一個「轉」的口令。然後用一隻手握住狗狗的兩個前置繼續轉圈，直到狗狗能夠在輕微的推動下，會自主的進行轉圈為止。

10. 打滾

訓練員可以用自己的手按住狗狗的脊背命令其臥下，再用另一隻手托住狗狗的肚子，輕微的將狗狗翻個滾。然後讓狗狗臥在地上或者是四肢著地站立好。同時給出他口令「滾」。這個沒有明確的保持時間的限制和打圈兒，直到狗狗需熟練這個動作為止。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】