伊斯坦堡網紅胖貓病逝！萬人聯署建經典躺姿銅像 永遠陪伴惹落淚
撰文：有喵青年
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不知道各位貓奴們知不知道「愛貓之城」伊斯坦堡。
很多網民總是在各種軟體上刷到伊斯坦堡的貓貓，這裏的貓貓非常親人，而且隨機出現各種地方。簡直是我們愛貓人士的天堂啊！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
而在伊斯坦堡最出名的小貓莫過於「Tombili」了，這是一隻生活在伊伊斯坦堡迪科伊區的流浪貓。Tombili在土耳其語中是「胖子」的意思。
貓咪去世後人們為牠製作雕像：
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顯然，貓如其名，Tomblili被周圍居民喂得胖胖的。由於牠總是悠閒地躺在街邊看着人來人往，Tombili成為了當地的網紅貓，經常有遊客來和Tombili打卡。
不幸的是，在2016年8月1日，Tombili因為腎衰竭去世了。不過，很多人人並沒有忘記這隻陪伴大家多年的老友。在Tombili去世之後，超過17000人簽署請願書，希望為Tombili設立紀念雕像。
於是，在2016年10月4日，一尊還原Tombili經典躺姿銅像建成了......這次Tombili可以換一種方式，繼續陪伴在伊斯坦堡的居民身邊啦。
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