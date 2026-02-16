平時上桌吃飯的狗狗　家裏來人竟躲屋內不敢出門？社恐狗狗太可愛

看多了顧客騷擾店員的，今天居然讓我看到了店員騷擾的顧客！



結果沒想到的是，店員卻沒有放過牠，直接開始了1V1近距離唱跳互動......

小金毛被迫欣賞店員傲人的舞姿。

+ 4

說真的，從未在一張狗狗的臉上看到如此複雜的表情，害怕、無奈、緊張、嫌棄還有寄人籬下的強顏歡笑......

這真的是正經寵物洗護店嘛，怎麼剪着剪着還跳了起來啊！

店員已經沉浸在自己的藝術中無法自拔（抖音＠放狗 洗護舞蹈班）

評論區笑嘻嘻：

「結賬 ：18888。媽媽 ：洗個澡怎麼這麼貴？狗子 ：我點了個男模，又唱又跳的～」

「雞毛：......有病吧，他不能咬我吧？」

「你一靠近牠嘴，牠就皺眉頭，滂臭！」

「洗一次澡需要一生來治癒。」



不過，小哥哥的工作熱情真的好高。

網友家的狗狗平時最愛乾飯，甚至，吃到盡興時恨不得能爬到桌子上去吃。直到，這天網友的外婆過壽，家裏來了好多人......

狗狗是徹底社恐了，連飯都不想吃了，吃飯時間了也堅持躲在小屋子裏不肯出去。

+ 1

牠努力低着腦袋，四處打量，儘量降低着自己的存在感：

「讓媽媽把飯端屋裏來......」

吃瓜群眾辣評：

「我媽說客人來了我是夾尾巴狗，原來是這樣的......」

「我家不養狗，一般過節我就是這個狗。」

「放過牠吧，老子挺共情的！」

「牠不想看着奶奶變老。」



可以了，想到了自己，老子心痛牠！

這天，妹子帶着自家狗子出去散步，結果沒想到走着走着，牠卻突然停了下來。

只見前往的公園裏聚集了許多同樣出來散步的小狗，牠們三五成群聚在一起玩耍，看起來其樂融融的特別有趣。

而妹子家的社恐狗呢，卻不敢邁出一步，只敢偷偷躲在草叢裏偷看。

即便，被主人嘲笑，也不為所動：

+ 2

評論區也是感同身受：

「這就是憨狗，別問我怎麼知道的，我家大黃就是這樣，院子裏來人了就把頭伸到犄角旮旯裏，屁股朝外汪汪叫兩聲......」

「我家狗狗就是，我出去上班把牠關在家裏，我婆婆來打掃衛生到最後走了她都不知道家裏還有條狗。」

「狗隨主人，仔細觀察小區養狗的，人什麼行為狗什麼行為性格。」

「和我家狗子一樣，一般大早上挑沒人的地方遛狗，要是對面有人走過來，我家狗就會一頭扎進綠化帶裏一動不動，像鴕鳥。」



+ 7

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】