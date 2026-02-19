攜哥基坐的士竟被拒載？主人豪氣買車再不求人　網民點開相片呆了

有些狗狗的長相太搞笑了吧哈哈哈！



以後再也不會有車拒載你了，因為，媽媽為你買車了。

起初，以為是什麼感人故事，直到看到了狗狗的照片後......

評論區的網友們也是非常搞笑：

「乖寶寶，真的有一個很愛你的媽媽，即使長得跟鬼一樣。」

「其實你也害怕吧，讓牠呆在後備箱。」

「真可愛，帶孩子驅個魔吧！」

「司機還好只是拒載，要我還得再驅個魔！」

「總會有好心的司機的。」



如果想讓小狗不再被人說像鬼，好像只有關閉評論區這一種方法哈哈哈！

原本，以為是光線太暗，讓這隻小柯基看起來像鬼，結果沒想到的是，光線亮的時候看起來也跟鬼一樣......

還在想博主究竟為什麼要養這隻可愛鬼，直到看到了牠小時候的照片。

該說不說，小時候還挺可愛的，雖然也能看出黑眼圈濃重，但是沒想到長大後牠什麼都會變，唯獨黑眼圈沒有，甚至更黑了......

過分，孩子喜歡走哥特風怎麼了哈哈哈！網友表示說，長相和年紀真的沒有關係。

起初，我還不信，直到看到......

網友家養了只金毛和一隻阿拉斯加，金毛3個月大時，阿拉已經7歲了。

但老實講句，如果我要是不告訴你牠倆的真實年齡，誰能看出差距啊！而當金毛1歲，阿拉斯加8歲時，差距則更明顯了。

高顱頂、頭包臉、微笑唇、大圓眼和高光打造了年輕態的阿拉斯加，金毛顯得特別命苦。

果然，這是一個看臉的世界啊！

