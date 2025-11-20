寵物長照壓力大？心理師教支持系統+自我照顧　陪毛孩安心老去

寵物長照（長期照顧）不孤單！心理師：找到支持系統＋資源，才能陪毛孩安心老去。



一提到「長照」，多數人會想到年邁的父母或失能的親人，但家裡的狗狗、貓咪，也有需要長照的一天。當毛孩進入老年，出現慢性病、行動退化，甚至進入臨終，飼主往往必須一肩扛起「照護者」的角色。

台灣的回家心理諮商所所長、諮商心理師李汶軒提醒，我們常常在照顧寵物的時候傾盡所有，卻忽略自己也是需要被照顧的照顧者。

那麼，當毛孩開始需要長照時，飼主該怎麼做，才能陪牠安心，也不讓自己崩潰？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

1. 為什麼寵物長照會讓飼主身心俱疲？

不少飼主形容，照顧生病或年老的毛孩，幾乎是一場「沒有終點的馬拉松」，每天餵藥、清潔、夜裡醒來確認呼吸，還要面對突如其來的病情惡化。

很多人會覺得孤單，因為外人難以理解，為什麼要為了一隻動物付出這麼多心力。李汶軒指出，長期累積的壓力，常會轉化成焦慮、憂鬱，甚至自我懷疑：「是不是我照顧得不夠好？」「為什麼我會累到想放棄？」

她強調，這些並非「異常反應」，而是照顧者在龐大壓力下的正常情緒。我們不只是守護者，更是與毛孩相依為命的家人。當身心同時承受龐大壓力時，適當的支持就非常重要。

2. 找到支持系統：朋友、獸醫、心理師

長照不是一個人的戰爭，李汶軒提醒，飼主需要一個完整的支持系統，幫助自己在過程中不至於被壓垮。

（1）朋友與同路人

有時候，不需要解決問題，只要有人肯聽你訴苦，就能減少孤立感。如果能找到同樣經歷過寵物長照的朋友，更能互相理解那種「累到想哭卻還是得撐下去」的感覺。

（2）合適的獸醫

在寵物患病期間，家人可能會提前感受到失落與哀傷。這時候，找到一位具備「安寧照護概念」的獸醫格外重要。這樣的獸醫會陪你討論醫療方案，幫助毛孩在生命最後階段維持尊嚴，也能讓家人做好心理準備，避免因過度醫療而留下遺憾。

（3）心理師

心理師的角色則是協助飼主處理情緒，並在與獸醫溝通、面對醫療選擇或生命終結時，提供引導。心理諮商可以幫助飼主有系統地整理情緒，釐清還能做什麼，減少遺憾，並更好地陪伴毛孩走向臨終。

如果毛孩已經離世，心理師也能引導飼主慢慢面對死亡的事實，經驗悲傷的痛苦，並逐步適應失去後的生活。李汶軒特別提醒，在華人文化中，表達哀傷常常被忽視或壓抑，「我們會幫助飼主理解，這些情緒都是正常的，並找到合適的表達方式。」從否認到接受，是一個漫長而複雜的心理歷程，需要時間與陪伴。

3. 面對最難的一課：如何和毛孩告別

即使盡了全力，終有一天還是要面對毛孩的離開。這種失落，比其他哀傷更難熬，因為毛孩對我們來說，是無條件愛的化身。許多飼主在事後陷入懊悔：「是不是該更早送醫？」「是不是還能多做一點？」對此，李汶軒提醒，哀傷不需要急著被療癒，而是需要被陪伴。

實用做法包括：

允許自己流淚，不要壓抑情緒。

嘗試透過書寫，把想對毛孩說的話寫下來。

接受支持團體的陪伴，不要獨自面對。



與其逼自己快速走出來，不如允許自己慢慢走。當你在記憶與愛裡整理好情緒，就能慢慢找到繼續生活的力量。

4. 給照顧者的三個自我照顧方法

最後，李汶軒也給正在照顧毛孩的家人三點提醒：

允許自己休息：你不是超人，累並不代表失職。

勇敢尋求支持：分享並不等於軟弱，而是一種勇氣。

善用心理方式：透過書寫、語句提醒或心理練習，幫助自己與情緒和解。



陪伴毛孩的過程，不只是照顧牠們，也是學習善待自己。李汶軒強調，當飼主能在哀傷中溫柔對待自己，就能帶著愛與安穩，繼續走下去。

