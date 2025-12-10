一塊餅乾就拐走！小狗賴陌生人豪車不肯回家　主人一看當場崩潰

出門遛狗一定要注意啊，因為遇上好人家，小狗就不想回家啦！



廣東一網友遛狗時，一位小姐姐主動表示想要摸狗。他想着正好可以讓小狗進行一下社會化訓練，於是，便二話不說就同意了。

+ 11

玩了一會兒後，小姐姐突然想到她車上有無添加的小餅乾，於是，就邀請小狗來吃。看着孩子屁顛屁顛跑到車上去吃零食的樣子，網友就在旁邊看着傻樂，直到，天色晚了想要回家時，才終於發現了不對……

小狗說什麼也不肯走，牠的兩隻爪爪死死扒着車門，不論如何生拉硬拽也要堅持待在小姐姐旁邊。網友無奈，只能一邊質問一邊強行把狗子拎了出來。

然後，最過分來了。狗狗到了地上後也還是不肯回家，而是一直念念不忘的回頭張望，臉上滿是依依不捨。此時的網友已經欲哭無淚，沒想到牠小小年紀就已經知道坐車比徒步好。

本想着給狗子進行社會化訓練，卻發現牠根本不用社會，已經足夠社會了……

他雖然無奈，但還是特意掃了個敞篷自行車。就這樣，回家的路上，小狗的臉上卻寫滿了不開心，一路上心事重重……

評論區辣評：

「對面問你：狗賣不賣？你：不單賣。」

「狗：你是願意坐在寶馬車裏笑，還是坐在自行車籃筐裏哭？」

「眼裏都是疑惑：明明我都到家了，這小登為什麼一直拉我。」

「開頭以為狗狗咬人了，中間以為狗狗中毒了，後來以為狗狗過敏了，結果最後是被無添加的小餅乾迷的神魂顛倒了。」

「差點就讓狗過上好日子了。」

「狗：你是豬嗎，自己沒對象心裏沒點數？微信要了？」

「你也沒安什麼好心，天亮和人家聊到天黑。」



一次遛狗就讓狗失了狗心，終於明白了什麼叫：狗富貴，人不讓啊哈哈哈！

+ 6

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】