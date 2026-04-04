狗狗被牛蜱叮恐致死？3大致命血液病：發燒、貧血、關節痛要小心

為狗狗做好驅蟲工作不只是為了防止某些寄生蟲對我們的健康造成影響，更主要的是因為寄生蟲對於狗狗的危害更大，寄生蟲不僅本身會對狗狗的健康造成一定的影響，而且還會因此而衍生出其他的一些疾病。



所以定期做好驅蟲工作不僅能夠減少寄生蟲對狗狗帶來的影響，也能防止其他眾多疾病的發生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

速看包：寵物感染寄生蟲會誘發哪些疾病？

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一、犬肝簇蟲

犬肝簇蟲是由壁蝨傳播的傳染病，但是不是透過被叮咬而感染。犬肝簇蟲是一種藉由壁蝨傳播的傳染病，壁蝨的傳播途徑與方式並不同於萊姆病或艾利希體，萊姆病與艾利希體都是壁蝨叮咬後造成感染的傳染病。

可是犬肝簇蟲的傳染方式並不同，並不是來自於壁蝨的叮咬，而是犬隻吃到帶病的壁蝨後才被感染。當然，犬肝簇蟲雖以「犬」肝簇蟲，但並不只會感染狗狗，貓咪只要吃到帶病壁蝨，一樣會被感染，所以犬肝簇蟲對犬貓都會感染。

犬肝簇蟲是通過寵物吃了帶病的壁蝨後感染的。（AI生成圖片）

感染犬肝簇蟲常見的症狀為嘔吐、拉血痢、發燒、精神不振、食慾變差、身體逐漸虛弱、肌肉關節疼痛等等，但是這些臨床症狀並無特異性，無法由臨床症狀就診斷出來，同時這些症狀也跟其他壁蝨傳播的傳染病症症狀很像，然而在很多時候，被犬肝簇蟲感染後，並不會有臨床症狀表現出來，這些干擾的因素包括免疫系統的不健全、免疫性貧血、類固醇的使用、絲球體腎炎、嚴重的壁蝨感染等。

此外在某些年輕的狗狗也是如此，如果剛好又罹患艾利希體症，也會對病情造成研判上的干擾，所以，在血液抹片的檢查就變得非常的重要了，因為從血液抹片中，可以看到白血球中有犬肝簇蟲的配子體，這是非常重要的診斷依據。

儘量少往草叢等地玩耍，防止感染寄生蟲。（unsplash@Nils Huenerfuerst）

二、犬艾利希體症

犬艾利希體是在狗狗身上很常見的一種血液寄生蟲傳染病，艾利希體是一種立克次體類的病原體，它是藉由壁蝨叮咬狗的皮膚之後，達到傳播目的的一種傳染病。

艾利希體在狗狗身上造成感染之後，會進入血液之中，寄生於白血球與血小板之中，當然這些艾利希體並不會這樣就算了，對血液系統的破壞才正要開始。感染艾利希體的狗狗，早期並不容易發現有被感染的徵兆，常常可以看到的症狀也常和其他疾病的病症相似，這些症狀如：發燒、精神不好、一天到晚都在睡覺、食慾變差、體重變輕、甚至會嘔吐等。

由壁蝨叮咬狗的皮膚之後，被感染的狗狗會出現發燒、精神不好、一天到晚都在睡覺、食慾變差、體重變輕、甚至會嘔吐等症狀。（AI生成圖片）

要檢查是否有艾利希體事實上非常的簡單，只要每半年一次到醫院定期接受艾利希體的抽血檢驗，快至十分鐘內即可獲取檢查結果。當然除了定期檢查之外，也要同時預防艾利希體的感染，艾利希體主要是由壁蝨傳播的傳染病。

三、焦蟲症

焦蟲是一種寄生在動物體內紅血球中的血液寄生蟲，在狗狗身上，壁蝨是主要的傳染源，貓咪的傳播的途徑並不清楚，除了壁蝨之外，共享針筒針頭輸血抽血，也會造成焦蟲的傳播。

焦蟲對動物造成最大的危害，莫過於貧血了，得到焦蟲的狗狗，常常可以見到精神食慾不佳的情形，身體也變得比較虛弱，體溫會上升，體重下降，牙齦等黏膜變得蒼白，如果伴隨着黃疸的症狀出現，黏膜面也會因此變得黃黃的，有時候甚至可以在身體的表皮看到一塊塊的出血斑。

此外，腹水、身體周圍組織水腫等與心血管系統有關係的症狀也會出現在部份感染焦蟲的狗狗，某些腸胃道及神經系統的症狀也可能會出現。貓咪跟狗狗的臨床症狀大致上是相同的，貓咪的焦蟲症通常發生在幼貓，精神食慾不佳、呼吸速率增加、拉肚子、皮毛變得較粗、黏膜蒼白、心跳過快、發燒等，都是很常見的。

由於焦蟲主要是由壁蝨傳播，所以壁蝨的防治變得相對的重要，使用除壁蝨的藥物來做預防，對狗狗而言是很重要的。如果你在狗狗身上發現壁蝨，不要強行用手去抓，或是擠破，以免對自身造成感染。

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