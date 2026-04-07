狗狗秒變臉名場面！上秒黑幫女王暴力出擊　下秒嬌俏黏人奔向老公

刷到了一些修狗的超絕變臉，也太好笑了吧哈哈哈！



博主家的狗狗名叫「吉吉」，而牠的老婆則是一隻非常美麗的唐狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

吉吉老婆的真面目，誰知道！（抖音＠田園犬吉吉）

遠遠看到兩隻狗狗在打鬥，走近才知是吉吉的老婆呀！

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最近，博主見吉吉想老婆了，於是，便抽空挑了個晴朗的天氣買了幾根火腿腸，想着去牠們之前相遇的地方碰碰運氣，看看能不能遇到。

吉吉運氣特別好，如願見到了老婆。但沒想到的是，小情侶見面時，吉吉的老婆竟然正在暴揍另外一隻狗！

當時的戰況十分激烈，儘管打的飛沙走石，但牠卻依舊穩穩佔據上風，簡直可以說是女王般的存在......

起初，吉吉的老婆並沒有發現，直到吉吉走近時才注意到一切，很明顯，牠有些尷尬，於是，立馬輕盈的從對手身上跳開。

最搞笑的是，嬌俏一跳的同時，牠還不忘回頭警告......

吉吉的老婆開心的朝着吉吉跑來，尾巴都快搖成螺旋槳了，變臉程度堪稱一絕。

上一秒：敢亂說你就等死吧！

下一秒：BB，你怎麼來啦。

評論區也是一整個驚呆：

「吉吉老婆：老公，人家剛剛鬼上身了。」

「之我的女友是黑幫大佬！」

「被揍狗：大恩不言謝，三十六計，走為上計！」

「牠私下裏煙酒都來的......」

「讓我想到了這個哈哈哈哈哈！」



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