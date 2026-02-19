美國29州准毛孩合法證婚　肉球印章等同簽名　連主持婚禮都可以

你能想像婚禮上，不只有親友簽名，連毛孩的肉球也能成為合法見證嗎？



在美國，隨著寵物友善婚禮越來越流行，部分州已經允許愛犬、愛貓，甚至小倉鼠擔任證婚人！牠們在婚書上留下的肉球印記，不只是獨一無二的簽名，更代表著牠們對新人的祝福。雖然台灣還沒開放這種「肉球證婚」，但這個概念已經讓人忍不住想像：如果自己的毛孩也能參與人生大事，那畫面會有多溫暖又療癒？

美國「寵物友善法」允許寵物為合法證婚人

從單身到兩人世界，毛孩的愛從未缺席。當人生將邁入下一個階段，這個重要的「家庭成員」當然要親眼見證你們的幸福！隨著寵物友善婚禮興起，在美國部分州有「寵物友善法」的加持，你的毛孩真的可以擔任合法的證婚人！牠會用最可愛、最珍貴的肉球，在結婚證書上蓋下愛的印記！

從單身到兩人世界，毛孩一直見證著主人的幸福。（rockymtnbride）

毛孩肉球章是法律認證的真愛簽名！

美國部分地區允許毛孩成為「合法證婚人」！只要在結婚文件上蓋下牠們可愛的小肉球，這份愛的誓約就正式生效！牠們不再只是台下的觀禮嘉賓，而是這場神聖儀式中不可或缺的一員。用牠們獨有的方式，親自見證主人一輩子的幸福時刻，這份感動的重量無可取代。

美國部分地區承認毛孩爪爪在結婚合約上蓋章具有法律認證。（feliciarenaephotography）

寵物合法見證你的人生大事

美國的「寵物友善法」讓寵物們被賦予了參與人生大事的權利！狗狗不再只是遠遠觀禮，而是能合法見證主人們的幸福時刻，共享這份喜悅。牠們不只讓婚禮更完整，更用牠們超萌的存在感點綴現場，為新人和賓客們帶來最特別、最難忘的溫暖婚禮體驗！

美國的「寵物友善法」讓寵物們被賦予了參與人生大事的權利！（rockymtnbride）

不只證婚人！毛孩連婚禮主持都能當？

美國目前有 29 州允許證婚人可以不是「人」，心愛的狗狗、貓咪、甚至倉鼠都能擔任婚禮的見證人！更狂的是，紐約、加州等 8 個州甚至開放寵物來當婚禮主持人！牠們用肉球蓋章、用叫聲主持，用最獨特的方式，讓婚禮的可愛與感動程度直接升級！

寵物不僅可以當證婚人還能當婚禮主持。（rockymtnbride）

毛孩絕對是不可取代的家人，人生最重要的時刻牠們理應陪在身邊。雖然「肉球證婚」在台灣還無法實現，但想像牠們見證你的幸福，那份溫暖與陪伴，已經足夠讓人心頭一暖。你希望自己的毛孩也能成為人生中最特別的見證者嗎？

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】