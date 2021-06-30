撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-30 16:03

前新聞主播柳俊江日前（6月28日）在社交平台上分享，剛剛養了一隻英國短毛貓BB，並寫道「初級剷屎官報到，請大家多多指教。」誰知他這則帖文馬上遭網民質疑買貓，直斥他為何不領養唐貓。柳俊江被網民不停炮轟後，終發長文解釋，更無奈指「唔係去領養中心領養，就係一種原罪。」

柳俊江日前分享一張英短貓照，結果遭網民炮轟買貓。（Facebook@柳俊江 Lauyeah）

柳俊江一直喜愛寵物，多年前在寵物店買了一隻患上狗瘟的八哥「Bosco」，當時他不但沒有遺棄愛犬，反而出錢出力堅持醫治牠，可見他非常愛惜狗狗。經過此事後，柳俊江曾表示不會再到寵物店買寵物，並主張領養健康貓狗，杜絕高風險買賣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

前日（6月28日）他在社交平台貼出與一隻英國短毛貓BB的溫馨合照，興奮表示終於榮登貓奴，「女仔嚟，仲等緊小主人改名。」誰料帖文馬上遭網民炮轟，指他買貓不領養，助長繁殖者，以及不領養唐貓。柳俊江其後發長文反駁，指貓貓是從朋友手中領養，惟網民仍然不滿，繼續口誅筆伐！

▾▾▾點擊圖片放大看，網民炮轟柳俊江買貓，他如何以長文反駁網民？▾▾▾

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柳俊江希望，大家對動物付出愛心的時候，能先互相理解，代替不由分說的攻擊，這樣比較能夠帶來改變。

▼▼同場加映：41歲胡杏兒日前在社交平台Instagram上載了兩張溫馨的照片，宣佈順產誕下第三胎囝囝！胡杏兒本身是一位貓奴，高峰期曾飼養8隻貓咪，懷上大兒子李奕霆時，也有在家裏照顧愛貓「包包」，並沒有因為懷孕而拋棄貓咪。其實，圈中有多位女藝人在懷孕期間也沒有放棄家中的貓狗，讓我們一起來了解她們的生活吧。▼▼

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▼▼同場加映：娛樂圈中也有很多愛狗的夫婦，即使成為父母後亦沒有棄養家中狗狗，包括楊怡和羅仲謙、余文樂和王棠雲，以及陳柏宇和符曉薇。▼▼

▼▼▼▼▼點擊放大看二人和狗狗的溫馨點滴▼▼▼▼▼

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