屯門｜唐狗被行山客嚇跑走失294日　爸嘆重遇機會渺茫：夢中再聚

【屯門走失唐狗】本地一隻唐狗「奶茶」去年11月與主人行山時，被其他行山客嚇跑走失，至今已經294日。即使主人多次上山尋找、貼海報及橫額，奶茶仍然音訊全無，令他慨嘆與愛犬的重遇機會渺茫，「可能發夢先再見」。



張先生養有兩隻唐狗，其中唐狗「奶茶」已經走失294日。（受訪者提供）

狗主張先生接受《香港01》訪問時表示，去年11月與兒子帶愛犬到屯門行山，途中一位老伯被奶茶的可愛模樣吸引，表示想摸摸牠，誰料此舉動卻嚇倒膽小的奶茶，「一摸佢奶茶就不知所措，因為佢本身係流浪狗。佢向後一退，全部繩就鬆晒，跟住飆咗上去九逕山山路。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

張先生即時追上去，期間途人指在山頂見到奶茶，他就跑上山，有人話在山腰看到狗狗，他又衝落山，一找就9小時，最終仍遍尋不果。隨後他每天帶家中另一隻狗狗「Coffee」上山找愛犬，希望牠可以沿路留下熟悉的氣味，引奶茶出現。

他與義工亦在多區張貼街招，並上網協尋，即使期間遇到多人只為了酬金，常常訛稱發現奶茶，張先生仍抱有一絲希望，「夜晚起身飲啖水，會覺得佢可能係附近，佢以前成日匿係廚房望住我行入去飲水。」

至今奶茶已經失蹤294日，有心無力的張先生不禁慨嘆，相信與狗狗重遇機會渺茫，「可能發夢先再見」......

點擊圖片放大看，張先生尋找奶茶的心酸經歷。



+ 43

張先生心酸指出，奶茶走失的時間越長，尋回的機會越低，「期望有一日係山路撞返佢，但現實好困難。」

走失狗檔案

名字：奶茶

性別：女

品種：唐狗

特徵：超細膽、身上無狗帶、M字額、豎耳、右耳無咗一細忽、頸毛色似帶咗鏈。

如任何市民有奶茶的消息，請拍照並致電 92564574 與張先生，或 93177565 王小姐聯絡。



▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，4年前開始擔任狗義工，拯救無數流浪動物，但原來他一直為浪浪付出心血及時間，卻漸漸忽略了家中愛犬「哥哥」，直至見到牠蒼老一幕，才慨嘆已經愛得太遲。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，馬晨祥看到哥哥如何蒼老，才深感後悔？▾▾▾



+ 53

點擊連結看全文：暖男救流浪狗4年忽略愛犬 見牠蒼老一幕 他內疚：再陪十年好嗎

▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟狗狗準備了什麼禮物給媽媽？▾▾▾



+ 69

點擊連結看全文：16歲腦膜瘤金毛犬自知時日無多 留下禮物答謝 媽：你一直在身邊