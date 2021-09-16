林作鍾培生拳賽｜林作勤練拳辛苦　貴婦狗懂性　想出一招全力撐爸

由鍾培生主辦的《培生擂台：無敵盃2021 WE ARE CHAMPS 2021》會於9月18日開打。這場大戰已籌備大半年，一眾焦點都落在鍾培生與林作身上。兩人備戰已久，在賽前仍不時互相挑釁，令火藥味更濃。雙方都有支持者，而林作身邊更有愛犬Aldo作最強後盾，全力撐主人。



不經不覺，鍾培生與林作的擂台大戰《培生擂台：無敵盃2021 WE ARE CHAMPS 2021》便會在兩日（9月18日）後舉行。

雙方都已準備就緒，在賽前不停練習加操。兩人各有支持者，而林作方面更得到愛犬全力打氣。每次練拳累了，愛犬Aldo都會作出一個貼心行為，來支持爸爸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖然林作近半年在努力備戰，IG裏少了分享他與狗狗之間的互動照片。但每當有Aldo出現時，牠都是黏在林作身旁，看來牠對主人的支持度是完全爆燈的。

▾▾▾同場加映：早前阿Sa的14歲狗兒子「碌柚」不敵糖尿病離世，5日後她再表示，16歲狗爸爸「荔枝仔」緊隨碌柚當小天使。阿Sa一周內連續痛失兩寶貝，非常傷心，她更在社交表台寫道，希望荔枝仔可以「原諒我哋嘅選擇」。▾▾▾



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點撃看全文：蔡卓妍痛失貴婦狗碌柚 幾天後狗爸荔枝仔離世 阿Sa道歉冀狗原諒

▾▾▾同場加映：林凱恩（Iris）家中有一隻17歲的北京混八哥犬「毛毛」，可惜近日牠高齡離世，Iris非常傷痛。她更指毛毛臨終前用力說了一句人話，令一家人深感牠的孝順。▾▾▾



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點撃看全文：《愛回家》Bonnie 林凱恩17歲北京狗離世 臨終說一句廣東話告別