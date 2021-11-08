高加索犬蒜頭撐到凌晨兩點半　等爸媽回家做最後一件孝順事後離世

網紅高加索犬「蒜頭」今（7日）無預警離世的消息震驚毛孩圈，突如其來的噩耗讓家人深感悲痛，沉澱了一個上午，飼主王玉玦在粉專「毛手毛腳」發文還原當時經過；事實上，健康的蒜頭不久前才跟著阿母一起去捐血救狗狗，上周還到ETtoday攝影棚參加節目錄影，沒想到7日凌晨2點半，媽媽一回到家就發現蒜頭不斷吠叫，出聲制止後沒多久，蒜頭竟就此倒地因不明原因離世，整個事發過程只有短短10分鐘。



因為工作的關係，爸媽一路忙到凌晨2點半才回家，當時位在3樓的蒜頭，一聽到他們回來的聲音就開始像平常一樣大聲吠叫，阿母進門後在樓下喊著，「阿蒜啊，不要叫了，媽媽上來啦！」此刻蒜頭突然停止吠叫，不料媽媽上樓打開房門一看，蒜頭竟然倒在地上，眼神非常不對勁，因此她立刻喊爸爸上樓，兩人當下試圖救醒蒜頭，但毛孩已經失去了呼吸心跳，到最後還是無力回天。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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阿公阿嬤接到電話後，凌晨馬上趕過來看蒜頭，所有人都不相信才7歲的健康蒜頭會走得如此突然，媽媽抱著牠軟趴趴的身體，多希望這一刻蒜頭只是睡著了，「我們還一起去捐血救狗狗，上禮拜才剛上電視去領獎，阿爸阿母才剛買一台車車要載你到處去玩，沒有徵兆，無預警的，你倒下，連讓我救起你的機會都沒有。」

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對蒜頭百般疼愛的阿公親手幫牠披上往生被，阿嬤在一旁幫牠唸往生咒，家人們齊聚一堂送蒜頭最後一程，而牠生前最要好的黃金獵犬弟弟「柚子」全程也一直盯著最愛的哥哥看，發現牠一動也不動後，自己默默收起了調皮的個性，而熟識蒜頭的美容師、寵物雲記者們都紛紛向蒜頭媽媽致意表示相當不捨，讓阿母感到相當驕傲，「我們阿蒜，擄獲好多小姊姊的芳心，真的是個乖孩子！」

阿公要蒜頭跟著佛祖去，下輩子不要再當狗了，找個好人家過好日子，而媽媽也在文末痛心寫下，「再捨不得，也要捨得，阿蒜換了一個方式存在阿母心裡，阿母，真的真心祝福你，去到那邊，要做最帥最亮眼的網紅，#很愛你#我的小乖乖，謝謝大家的關心，阿蒜很瀟灑地去彩虹橋找橘子玩耍了。」

同場加映：爸爸看到太太中午抱著高加索犬「蒜頭」熟睡，他趁對方不為意拍下了兩張毫無防備的睡照，還放到社交平台跟廣大網民分享。媽睡醒之後，馬上大發雷霆，而蒜頭就在旁邊一副看好戲的樣子，惹網民笑翻。



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同場加映：毛孩們人見人愛，部分原因正是牠們嬌小又可愛，讓人不期然心生憐惜。但其實大型動物亦同樣可愛，例如這兩隻來自台灣高雄的大型高山犬──「可可」和「牛頭妞兒」。牠們的體型媲美大丹犬，總重量高達140公斤，份量驚人，就連其飼主亦曾一度被嚇怕，大呼「真的很驚慌」。



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同場加映：不少寵主都認為唐狗是「驚喜包」，全因牠們是混種狗，身上帶有不同狗狗的基因，所以有機會是隻小狗，也有機會是隻巨狗。不過其實所有狗狗都有變成巨狗的機會，外國有名網民便上載了愛犬2個月與7個月的成長對比照，結果不少網民都有共鳴！



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