狗狗冷知識｜汪星人睡覺抖腳屬正常現象　清醒狀態抖腳可能有毛病

如果我們平時多注意觀察狗狗，就會發現很多有趣的現象。就拿睡覺來說，狗狗也會做夢，所以它們在睡覺的時候有可能會出現各式各樣的動作。當然有的動作會讓飼主覺得狗狗的身體出現了什麼問題，比如說有的狗狗在睡覺的時候可能會出現抖腳的情況，不過基本上這些情況都屬於正常現象。



我們不難發現狗狗除了進食以及遊戲之外，基本上其餘的時間大多是處於睡眠狀態，有的飼主可能不明白為什麼狗狗晚上睡了那麼長的時間，可是白天照樣還是那麼能睡。

這是因為狗狗與我們不同，它們的正常睡眠時間通常都需要十幾個小時左右。而且儘管它們的睡眠時間很長，但是大多數都處於淺睡眠狀態。而且即使是在晚上它們也不是全部的時間都在睡覺，所以它們白天需要補充睡眠也是可以理解的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼即睇狗狗睡覺會抖腿的原因▼▼▼

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那麼為什麼狗狗需要這麼久的睡眠時間呢，這是因為真正能讓人休息的時間，是我們進入深度睡覺狀態的那段時間，對於狗狗同樣也是如此。只是狗狗是相當警覺的一種動物，所以能讓它們真正進入深度睡眠的時間其實並不多，這也是它們總是睡覺的主要原因，所以飼主如果看到自己的狗狗總是睡覺的話，最好不要去打擾它們。

狗狗睡覺時會抖腿又是什麼情況？狗狗通常會在睡覺一段時間以後，在外界沒有乾擾可以踏實進入深度睡眠的時候才會發生腳抖動或是哆嗦的情況，這其實是一種正常現象。在睡夢中的時候，狗狗偶爾也會發生這樣的行為。

但是如果你的狗狗在清醒的時候腳就抖動或是哆嗦，那麼就可能有一定的問題了，這也許是狗狗因為缺鈣而發生的輕微抽搐行為，也可能是某些疾病所造成的，所以如果不是在深度睡眠的情況下發生這樣的行為，最好是帶著狗狗儘早的去看醫生。

不過大部分的朋友說的都是狗在睡覺時候腳抖動或是哆嗦，所以一般情況下不用太過擔心。因為狗狗在睡覺的時候腳輕輕的抖動或是哆嗦幾下，這就像我們人在睡著的時候做夢一樣。

有的狗狗還會發出低低的呻吟或是咋巴嘴的聲音，都說明狗狗現在睡得很沉很香，可能還在做什麼有趣的夢。飼主需要注意，當狗狗在你邊上沉沉入睡時，小腳抖動幾下或是哆嗦幾下，並不用擔心，說明你的狗狗現在已經睡得很沉了，小心別打擾它就好。

狗狗之所以睡覺會出現抖腿的情況，大多數原因是因為，這時它們已經處於了深度睡眠狀態，所以，相對來說身體也比較放鬆，沒有刻意去控制，也就出現了這些自然反應。所以飼主並不需要太過擔心，當然如果在平時出現這樣的行為最好多留意一下，發現異常情況，最好盡早帶著狗狗去醫院做一下檢查，如果有問題，也好盡早發現。

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