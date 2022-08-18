貓奴必學｜長毛貓護理指南　洗澡、梳理、耳部清潔全方位教學

如何給長毛貓洗澡，是大家都關心的話題，那麼有關貓咪護理方面有什麼建議呢，下面就是寵物貓網給大家的選擇：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼即睇如何護理長毛貓▼▼▼

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貓爪是貓捕鼠、攀登和自衛的工具。如果主人養貓是為了捕鼠，當然不能修剪腳爪。

如果主人養貓是作為伴侶動物的話，就應經常給貓修剪腳爪，以避免抓傷人，抓壞衣服、家具、地板等。修剪腳爪應從小開始，每月1次。具體方法如下：將長毛貓抱在懷裹，用左手抓住貓的1隻腳，用拇指、食指、中指稍稍擠壓，就可使腳爪伸出。再用右手持指甲刀，將腳爪前端的透明部分小心地剪除，再用指甲刀上的小銼將腳爪磨光。修剪時，不要剪得太過分，以免傷著長毛貓的腳。再依次將其它的腳爪剪去、磨光。

給長毛貓洗澡不僅可以保持貓的清潔、美觀，洗澡還可以清除體表的一些寄生蟲，促進血液循環及新陳代謝，起到防病健身的作用。洗澡的習慣，最好從小就開始培養，成年後才開始給貓洗澡，貓將極不情願。

洗澡前應準備好洗澡的用具，如洗澡盆、浴巾、洗滌劑、梳子（最好一頭疏、一頭密）、刷子等。

洗澡時水溫不宜太低，也不能太高，以不燙手為宜；所用的洗滌劑刺激性不能太大，以免刺激皮膚；長毛貓在洗澡前對被毛應進行梳理，防止糾結；洗澡動作要迅速，盡可能在短時間內洗完；洗完後，應立即用浴巾將毛擦乾，氣溫偏低時，最好能蓋上專用的毛巾被或其他保暖用品，以防止感冒。

長毛貓的舌面粗糙，有特殊的帶倒刺的舌乳頭，好似一把梳子，長毛貓經常用舌頭舔的方法來梳理被毛。舔不到的部位，如頭部、肩部、背部、頸部等用爪子來梳理。即便如此，最好還是每天給貓梳理1次。因為貓一年四季都會脫毛，尤其是春、秋兩季的換毛季節，貓自己梳理會將毛吞入胃內，久而久之在胃內形成毛球，如不能通過嘔吐吐出，又不能及時通過腸道排出，滯留胃內，就會形成毛球堵塞，影響食慾，甚至危及生命。

梳理時，不僅要順毛梳理，還要逆毛梳理。長毛貓在梳理時，可先用水將毛打濕，再進行揉搓，使被毛樹起，便於梳理。對長毛貓的被毛如發生糾結或黏在一起可用手指尖理開，或用稀齒的梳子，緩慢而小心地梳理。如已擀氈，可用剪刀，順著毛的生長方向，將氈片剪成細條，再用梳子梳理.如果擀氈嚴重，可剪除被毛，使其重新生長。

健康長毛貓的眼睛亮而有神，當長毛貓生病或體況不佳時往往出現怕見光、流淚。有的貓種，鼻淚管容易堵塞而流淚。貓過多地流淚，在鼻側眼角往往附有眼屎，可用脫脂棉蘸取2%的硼酸水溶液，輕輕擦洗掉。

長毛貓耳部的護理，主要是清除耳垢。方法是：用75%的酒精棉球消毒外耳道，再用棉棒蘸取橄欖油或食用菜油，浸潤乾燥的耳垢，待其軟化後，用鑷子將耳垢小心地取出，不要將耳道的黏膜碰破，防止感染化膿。一旦貓的外耳道感染化膿，可用棉棒蘸雙氧水輕輕地擦洗，反覆擦洗至抽出棉棒上不沾有膿跡，再用脫脂棉將耳道內的雙氧水吸乾。擦洗數次，感染即可痊癒。如果貓的耳垢太多，貓搖頭搔耳，應及時請獸醫診治。

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