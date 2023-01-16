寵物趣聞｜殘疾鴨鴨看卡通興奮踢腿 萌樣融化網友：幸福很簡單
撰文：COOL潮流生活網
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國外有名網友家裡養了一隻殘疾的鴨子，因為無法站立所以總是趴在墊子上活動。這天鴨鴨陪著主人看著動畫片，似乎被歡樂畫面與音樂感染的牠開始晃動自己的雙腿，看起來就像是個享受卡通片的一般人類小孩，天真模樣被主人分享到網路上，擄獲許多網友的心。
殘疾鴨鴨「正能量」爆棚 童趣模樣融化全網
從影片中可以看到，鴨鴨「Froggy」因為身體殘疾無法站立或坐著，只能趴在軟墊上活動，而看著電視上播放的卡通開心得「瘋狂踢腿」，孩子般童趣的模樣融化了一旁直擊的飼主，在貼文中感性寫下「或許地上會掉一堆羽毛，但看看牠這個看著傻氣電影的快樂腳！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼更多Froggy的日常照▼▼▼
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儘管 Froggy 不良於行，但疼愛牠的主人仍抱著他到處上山下海，甚至還一起去泛舟、露營享受大自然，而不被身體病痛擊敗的 Froggy 也總是笑顏綻放，散發的滿滿正能量讓牠在網路上坐擁上千名粉絲，儼然是位「小小鴨網紅」。而這隻看影片看到「踢腿」的可愛影片被分享到網路上，也吸引許多網友留言表示「看了心情好好！」、「有時幸福真的很簡單呢。」
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