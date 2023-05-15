嘲諷Alton＠MIRROR錄音鬧大「浪浪送行者」宣布停運:搞到家庭破裂

MIRROR近日是非不斷，上星期因流出Alton@MIRROR拍節目遭「浪浪送行者」義工嘲笑執動物屍體騰雞兼假喊，事後該組織負責人雖已道歉，但日前在專頁發表千字文宣布停運，行文中指事件不停被抹黑至家庭破裂，更直言「藝人影響力係好大」，暗指該錄音被有心人利用，將事件放大。



Alton去年拍攝ViuTV《勁騎26》了解浪浪善終工作，曾跟隨送行者阿峰夫婦處理動物屍體，豈料節目播出一年後，近日忽然流出阿峰夫婦的短訊錄音對話，兩人嘲笑Alton處理動物屍體表現騰雞，事件掀然大波，阿峰太太Sammi發文承認該錄音是拍攝首日感覺，並解釋事後已對Alton改觀，又自言已向Alton親自道歉。

以為事件已平息，惟「浪浪送行者」昨日（１４日)其FB專頁宣布停運，並由即日起暫不再接收任何求助直至另行通知。該帖文內容指動物界好複雜，不想再花時間解釋，「反正講咩都可能被扭曲」，「一而再再而三被揭開過去瘡疤， 團隊中既送行者更被不實惡意抹黑被影響至家庭破裂。」更表示藝人影響力好大，「 有心人故意利用呢一點，將事情放大，行為卑劣」，而浪浪送行者亦因為今次， 決定不再行落去，「真係唔知為咩要再堅持，請你哋都唔好再咁卑劣拎藝人個名出黎（嚟）借題發揮。」

浪浪送行者由2021年1月成立，專門接收往生流浪動物送往善終並自資營運。根據其FB專頁公布的資料，組織一共接收超過3300位往生毛孩，現在每月約有150至200隻接受其善終服務。

不少網民對於浪浪送行者因近日事件而停運均感到惋惜，「多謝你哋團隊對往生浪浪無私嘅付出」、「感謝你地的付出」、「人言最可畏」、「人類從來都係麻煩」，也不少網民也希望他們只是暫時休息，將來可以重新出發，願生前沒人愛的毛孩死後也有尊嚴。

浪浪送行者宣布停運內容如下:

最後一次感言



浪浪送行者由2021年1月成立至今，接收超過3300位往生毛孩，其中為往生貓狗佔95%， 由當初每月接 60至70隻，到而家每月150至200隻， 能夠為咁多位浪浪做善終，係對我地呢個團隊入面每一位送行者既安慰， 我地並唔係想人認同我地所做既每一件事，我地由始至終都只係想做一件自己認為啱既事。



好耐以前已經聽過動物界好複雜， 其實動物本身唔複雜，複雜既從來都係人類。 以為唔接受外來捐款，靠我地自己運作，就會安全。 誰知隨住浪浪送行者日漸多人認識， 麻煩都接踵而來。



我地唔想再花時間解釋什麼，反正講咩都可能被扭曲，但係我想再講一次 我地以前或現在既私生活係點，同我地做浪浪送行者係完全無關係。 一而再再而三被揭開過去瘡疤， 團隊中既送行者更被不實惡意抹黑被影響至家庭破裂。 請問， 我哋所堅持既，係咪仲要堅持落去。



浪浪真係好可憐，生前未必全都有人寵愛，而家連死後想有人送行都咁難咩？



小編大編呢幾個月嚟身心都非常攰， 本身只需要應付求助，家庭，工作，但呢幾個月黎仲要應付一班無恥既前義工惡意移花接木，看圖作文既惡意抹黑。



浪浪送行者由即日起暫不再接收任何求助直至另行通知。 對不起令大家失望， 抱歉再唔能夠幫往生浪浪送上最後既一程。



我地接往生浪浪從來都係諗住幫佢地



無諗過自己私生活，5年，10年前既野都要比人講。



藝人既影響力係好大， 有心人故意利用呢一點，將事情放大，行為卑劣，浪浪送行者亦因為今次， 決定唔行落去啦，真係唔知為咩要再堅持，請你地都唔好再咁卑劣拎藝人個名出黎借題發揮。請大家需要求助可以搵下惡意抹黑班人求助，佢地話過只要我停運，佢地就會接求助，所以請你地有發現路上往生浪浪都可以搵佢地🙏 抱歉我無佢地電話。 你地可以叫佢地自行公開。

