不建議飼養繁殖的四大貓品種　摺耳貓有嚴重生理缺陷卻最受歡迎

要養貓前,大部分的人心裏都會先想一下自己想要養甚麼「外表」的貓咪。有人喜歡臉扁扁的貓咪、有的人喜歡耳朵折起來的貓咪、也有人喜歡腳短短貓咪、或是毛長長像衛生紙裝飾盒一樣的貓咪。

人是視覺性的動物,(就像我們常說的外貌協會...)這點套用在寵物的選擇上也相同,雖然希望認養中心裏各式各樣的貓咪都可以有個活下去的機會,但畢竟人性不是那麼好改變的。不過,在下決定前,你一定要知道,貓咪的外觀跟牠的習性和身體健康有絕對的關係,在了解貓咪在你家生活至少16~20年間,你有可能需要和牠一起面對的各種極為可能發生的疾病之後,請你依照自己的能力和為了每隻貓咪的快樂健康著想,做出正確的判斷。才不至於讓養寵物這麼開心溫馨的決定,造成日後經濟、時間、心靈上無法承受的壓力,做出跟很多不負責任飼主一樣的「棄養」決定,終結了自己寶貝的幸福甚至性命。►毛孩子有IG了,來追蹤我們吧!

▼▼▼這四大貓品種不建議飼養繁殖▼▼▼

四大不建議飼養和繁殖的品種

貓咪的品種繁多,叫得出的就差不多有五十多種,而目前較常被各大動物組織討論不適合繼續繁殖的貓種有四種:

1. 加拿大斯芬克斯貓



2. 加州布偶貓



3. 美國獅子狗臉貓



4. 蘇格蘭折耳貓



為甚麼不適合繼續繁殖?牠們不「正常」嗎?

其實說正不正常有時候顯得太主觀,人都有千百種不同的個性、體質、外觀,當然貓咪也會有。與其說這些貓咪不正常,倒不如以牠們的生活品質、健康和飼主未來的生活品質來探討,比較有說服力。上述這些貓咪,因為天生基因的原因,導致牠們的健康狀況常常會出問題,有的需要飼主大量的時間和金錢來看醫生和照顧,牠們自己也常為身上的病痛所苦卻無法表達,所以這四大種類的貓咪被許多組織列為「不建議繁殖/飼養的品種」。

1)加拿大斯芬克斯貓(加拿大無毛貓)

加拿大斯芬克斯貓是四種不適合飼養貓種裏面爭議性較高、比較沒有健康性威脅的品種。這種無毛貓是在1966年首次發現於安大略省的品種,牠最讓人擔心的部分,是牠沒有毛,完全無法抵抗寒冷的天氣,尤其是在加拿大原產國這麼冷冽的氣候條件下,牠幾乎是無法渡過任何一個冬天的,也讓各大動物保育團體不禁疑問:為甚麼非得繁殖這樣很容易凍死的貓種呢?

不過因為牠的個性非常溫和,就算很多人覺得牠沒有毛的樣子幾近醜陋,還是很多業者繼續繁殖這種無毛貓。因為牠在健康上沒有甚麼基因遺傳缺陷,香港又不是嚴寒國家,所以只要飼主花得起大把銀子,冬天永遠幫牠在屋內開暖氣,維持25度以上的氣溫,並在春秋天都記得幫牠天天穿上衣服並定時換洗衣服,應該是沒甚麼太大的問題。可以自行決定是否一定要養這類無毛貓。

2)加州布偶貓

加州布偶貓長得非常可愛,但是因為基因遺傳,有很大部分沒有一般貓咪的抵抗能力和防禦性的反應。無論你將牠抓起來抱、被棉被蓋住、或是被小孩子欺負,牠都全身軟綿綿的像一個布偶一樣,絲毫不會反抗、不會抓人、翻身逃跑或是發出抱怨。因為牠沒有一般貓咪自我保護的能力,很容易受傷或是窒息,很多協會也希望牠們不再被繁殖。

布偶貓很黏人,如果主人要上班沒辦法一直陪著牠,牠會很容易得抑鬱症和生病,這樣子的問題對於很多學生和上班族是無法解決的,所以常被人說有公主病的布偶貓,真的需要花費主人非常多的時間和心力好好照顧牠。但因為牠可愛的外貌,布偶貓還是有許多擁護者,也導致價位一直居高不下,繁殖場不願意停止繁殖銷售。目前唯一的方式也只是口頭提醒飼主要小心翼翼地、輕柔地對待布偶貓,千萬不要對牠拉扯和讓不知輕重的小朋友、其它較有攻擊性的動物接近牠們。

3)美國獅子狗臉貓/異國短毛貓

獅子狗臉貓/異國短毛貓的臉非常扁平,繁殖業者幾乎致力於繁殖出最扁的臉。而目前為止,很多貓展上,還是有許多繁殖業者欲繁殖出更扁的臉型來角逐純種貓比賽冠軍。有些人覺得獅子狗臉貓很可愛,可是牠們卻因為人類的刻意繁殖,而必須承受著極大的痛苦。

獅子狗臉貓因為臉部太扁,導致眼睛、呼吸和牙齒方面都需承受苦痛。牠們的眼睛下方因為受到扁臉影響,擠壓到淚管而很容易流眼淚,也因為下顎變短,讓牠的牙齒在閉合時也無法正確咬合。最可怕的是,因為鼻子變短、鼻腔縮小,牠們在年紀大了之後,甚至會呼吸越來越困難。因為上述原因,獅子狗臉貓從小到大的生活品質都一直為保育團體無法接受其繼續被繁殖的原因,相信愛貓的家長們也不希望每天看著心愛的貓咪連呼吸都痛苦,卻無法幫助牠的難過樣子。

4)蘇格蘭摺耳貓

蘇格蘭摺耳貓是所有純種貓咪裏面,唯一一個耳朵沒有直立於頭上的貓咪。(很多組織因牠是基因突變產生的而不認為摺耳貓是一種品種,但也有組織將牠列為一種品種)。牠因為往下摺的耳朵、圓圓的頭型和粗粗短短的四肢和尾巴,贏得許多人的芳心,也是四種不建議飼養的貓種裏,最多香港及台灣人喜愛、飼養的品種。

雖然有些蘇格蘭摺耳貓經過繁殖後,短短粗粗的四肢和尾巴真的很可愛,但是很多人不知道,這對牠來說,是非常嚴重的生理缺陷。牠的骨骼病變不但會影響呼吸系統,讓牠必須面對各種病痛,基因缺陷的結果,還會造成心臟、腎臟、關節、耳疥蟲、耳聾等疾病。

雖然很多業者都會告訴消費者,摺耳貓的基因問題已經得到改善,但是就目前台灣愛貓人士、摺耳貓病友或相關協會提出的數據,還有美國動物保護組織依然禁止繁殖摺耳貓的情況看來,要養摺耳貓的朋友一定要非常確定自己有時間和財力照顧貓咪各種各樣的疾病。

沒有購買,就沒有繁殖!

會有這麼多品種不斷地被業者持續繁殖,無法否認的是因為商業利益。當寵物店在銷售貓咪的時候,他們都是拍胸脯保證貓咪是純種的,但他們卻不會告訴你哪些純種貓咪會有哪些健康的疑慮。雖然這四種貓咪已經被普遍列為不適合飼養/繁殖的貓種,但貓咪繁殖商或是寵物店還是繼續在繁殖銷售這些貓種。

當然,已經飼養了這些品種貓咪的飼主,請你千萬不要因此而遺棄牠!牠沒有錯,牠還是跟以前一樣愛你、需要你、給你陪伴和美麗的回憶。你可以為自己和貓咪做的是,加入一些專業貓咪論壇,讓有經驗的組織(如:折耳貓協會...)提醒你一些注意事項,和跟其他飼主們分享交流一些經驗。最重要的是,你可以宣導正確的觀念給其他人!

我們無法阻止繁殖業者的商業行為,但是商業行為是可以藉由消費者和消費形態的改變而被終止的。不購買和說服身邊的親友不購買,是你我和任何一個人最有力的愛護動物的方式,比政府的禁止制度(有可能轉為地下方式)和社會意識(很多業者根本不聽這一套)更快速有效。只要沒有人購買,這些業者則沒有利益繼續繁殖這些品種的貓咪,也就不會有更多的主人和貓咪被迫承受這麼多的痛苦、壓力和傷心。

