理大非本地生入學攻略！協理副校長講解收生概況、報讀程序

香港的政府資助專上院校非本地學生限額將由2024/25學年起由20%提升至40%，代表非本地學生入讀香港各間大學的機會將會提升。「01教育」走訪香港多間大學，為各位有意赴港升學的海外學生搜集升學資訊，包括報名程序、學費、獎學金、住宿安排及學習體驗等。



香港理工大學於1937年成立，位於紅磡，設有9間學院，當中包括工商管理、時裝及紡織、酒店及旅遊業管理，以及醫療及社會科學院等。理大是本港第四間大學，於QS世界大學排名2024排名第65位。理大協理副校長（環球合作）、環球事務總監及建設管理講座教授沈岐平教授於訪問中表示，理大非本地生收生人數一直錄得穩定增長，校方由2024/25學年起更會增加非本地生學額，以協助建設香港成為「國際專上教育樞紐」。



理大協理副校長（環球合作）、環球事務總監及建設管理講座教授沈岐平教授。（理工大學提供）

理工大學非本地學生收生概況

沈岐平教授於介紹海外收生概況時提到，現時理大擁有超過29,400 名學生，分別來自逾70個不同國家及地區。校方亦一直積極在世界各地宣傳招生，單在2023/24學年上半年，便走訪逾30個國家和地區，特别是一帶一路沿線國家及地區，舉行招生及升學推廣活動。

理工大學報名注意事項 官網報名毋須代辦

理大沒有參與內地高考統招，採取獨立收生，因此內地高考生如有意升讀理工大學，將要自行向理大申請入學；其他海外學生如以國際考試成績入學，例如IB或GCSE等，亦需自行向理大申請入學。沈教授表示，國際生及內地應屆高考生須分別於2024年5月15日及6月13日或之前，於理大招生網頁內的報名系統遞交入學申請，並強調理大無委託任何人士、機構或仲介公司進行招生工作。

他提醒學生，由於理大主要透過電郵與申請人聯絡，包括發放面試邀請或要求補交資料等，故學生在填寫網上入學申請表時，應確保資料正確及齊全，以免錯失重要資訊。至於學生如何在面試中脫穎而出，沈教授說申請人應清楚了解將要面試課程的相關資料，如能加上個人經歷講解，會更有說服力，有助提升錄取機會。

理工大學獎學金

理大的學術獎學金不需另外申請，學校會根據成績給予不同學生。為鼓勵非本地生入讀理大，校方特別設立「文化大使奬學金」， 2022/23學年便有八位海外學生獲頒獎學金。沈教授說，理大亦設有非學術範疇的獎學金，為在體育、藝術、社會服務和領導才能，以及 STEM 學科表現卓越的學生提供優質大學教育，符合資格的同學每學年可獲頒發高達10萬港元的獎學金以作鼓勵，並優先入住位於何文田學生宿舍的「德藝書院」等。

理工大學住宿政策

入讀理大的非本地生首年可優先獲分配校內宿舍。理大學務長陳炳泉教授表示，現時理大位於紅磡及何文田的學生宿舍可提供逾4,600個宿位，隨着新宿舍將於2028年落成，可額外提供約2,900個宿位。如非本地生選擇校外住宿，陳教授提醒學生應於抵港前搜集相關資料，盡早處理住宿安排。

理大學務長陳炳泉教授。（理工大學提供）

理工大學融合政策

為了讓非本地新生盡快適應校園生活，理大每年都會為他們舉辦各種迎新活動，以及不同類型的共融及國際文化交流活動，例如城市探索及文化之夜活動、廣東話工作坊等，讓學生感受香港的獨特文化。非本地生亦可參加「親善家庭計劃」，近距離了解香港的家庭生活與文化。

理工大學升學體驗

理大為學生提供全面的就業服務，以幫助包括非本地畢業生進行生涯規劃，促進事業發展，亦會與各地企業合辦職業展覽，讓學生緊貼行業發展、職位空缺等資訊，並提供一對一就業諮詢及模擬面試訓練，協助學生探索就業方向及提升面試技巧。

▼▼▼更多赴港升學資訊！

赴港升學｜整合香港讀大學申請條件及程序 附入學要求及英語條件

赴港升學｜解釋香港讀大學開支！包括學費、生活費、宿費、獎學金