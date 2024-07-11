VTC與新加坡工藝教育學院簽署合作備忘錄　推動人才高質量發展

職業訓練局（VTC）與新加坡工藝教育學院早前舉辦為期三日的「國際學生研討會2024」，雙方並於開幕禮上簽署合作補充備忘錄，未來將繼續合作開發新課程，協助年輕人掌握實務技能，推動職業專才教育發展。擔任主禮嘉賓的署理政務司司長卓永興致辭時表示，雙方簽署合作補充備忘錄，標誌兩個機構加強開發課程合作，推動人才高質量發展及香港與新加坡的職業專業教育及訓練，發揮更大的協同效應。



署理政務司司長卓永興於開幕典禮致辭。（職業訓練局提供圖片）

逾600名來自新加坡、深圳與香港的學生一同參與以「ISS Youth Change Makers（ISS青年創客）」為主題的研討會，分別邀請來自香港和新加坡的科技、社會企業和建築界專家，就「ISS」三個題目，即「Innovation創新改革」、「Social Impact社會效益」及「Sustainability可持續發展」分享行業發展趨勢和與學生交流，鼓勵年輕一代多關注社會，發揮創意及活用創新科技構思嶄新的解決方案，提升大眾的生活質素。研討會亦設置展覽攤位，展示職業訓練局、新加坡工藝教育學院及深圳職業技術大學學生的創意方案，包括由VTC學生研發的「智能防火系統」，以及香港知專設計學院學生為癌症病人策劃的「夢想明天：漁夫帽升級再造關愛計劃」。

VTC副主席葉中賢表示，研討會將激發學生積極探討如何共創更美好的未來，為社會作出貢獻。（VTC提供圖片）

VTC副主席葉中賢表示，研討會激發學生積極探討如何共創更美好的未來，為社會作出貢獻，相信參與的學生將展現才華和創造力推動變革，為未來帶來重要且深遠的影響。新加坡工藝教育局主席張仰學則稱，變革者（change maker）能洞察社區中可改善之處，積極推動社區變得更美好，並抱持超越個人利益的目標，致力為社會、環境和經濟帶來正面影響，而是次研討會正是呼籲大家運用批判性的思維分享見解，共同創造一個更可持續和具影響力的世界。