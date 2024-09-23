首屆香港航空職業及教育博覽開幕　林世雄：對人才需求有增無減

由香港航天領袖總會舉辦的首屆「香港航空職業及教育博覽」日前開幕，出席活動的運輸及物流局局長林世雄表示，航空業是香港的重要經濟引擎，如要保持香港的國際航空樞紐地位就必須要提升競爭力，當中對人才的需求只會有增無減。



運輸及物流局局長林世雄表示，機場人才需求只會有增無減。(香港航天領袖總會提供圖片)

一連兩天的博覽會由運輸及物流局轄下海運及空運人才培訓基金提供贊助，黃大仙民政事務處為活動策略夥伴，東九龍警區和職業訓練局為支持單位。活動希望為青年以至社會提供深入了解航空業就業及進修機遇的平台，同時透過博覽會鼓勵有志青年於航空業一展抱負，響應並支持國家十四五規劃中香港作爲國際航空樞紐的定位。

博覽會共邀得12 個政府部門、商業機構及院校參展，包括機場管理局、民航處、國泰航空集團、香港飛機工程有限公司、理工大學、職業訓練局等。現場設有互動游戲、模擬飛行體驗、招聘諮詢以及行業專題講座活動，首日有逾千名學生、教師及公眾人士入場參與。

主辦方希望透過博覽會招募有志青年於航空業一展抱負。(香港航天領袖總會提供圖片)

冀行業注入更多新血

林世雄在活動中致辭時表示，雖然疫情為航空業帶來極大的挑戰，但本港航空業在疫後的復蘇相當不俗，當中香港國際機場的單日客運量於去年年底已經回復至疫情前的八成，並於今年七月創疫情後客運量的新高。他又說，隨着三跑道系統於今年年底啓用，加上「機場城市」願景下的各個發展項目相繼落成，香港國際機場將會大幅擴容擴能，因此對人才需求只會有增無減，並鼓勵青年人加深了解航空業的發展機遇，考慮投身這個充滿活力和可能性的行業一展所長。

同樣出席活動的香港機場管理局主席林天福指出，今年年底前機場三條跑道將會全面啓用，擴建後機場將擁有每年接待一億二千萬乘客及運送一千萬公噸空運貨物的能力，香港將繼續是全球最大及最重要的航空樞紐之一，為香港年青人提供大量優質及有前景的工作。