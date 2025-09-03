資助大學非本地生上學年增15%　教育局：密切留意需否再上調限額

政府資助專上院校非本地學生限額由2024/25學年起，調高一倍至當於本地學生學額的40%後，該學年非本地學生人數按年上升15%，由23,100增至26,600人，學生來自超過100個國家及地區。教育局指推廣「留學香港」品牌的工作成效立竿見影，政府會繼續密切留意進一步調整非本地生限額的需要。



教育局表示會積極推進「北都大學教育城」，預計最早可分別於2026年（洪水橋）、 2029年牛潭尾）及2030/31年（新界北）完成平整供興建校舍。政府鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新的模式，開拓更多品牌課程，專上教育院校在區內將主要以自資模式發展，與區內產業深化合作，培養人才。



每年都有大批內地旅客參觀香港大學。（資料圖片／黃寶瑩攝）

近3年所有非本地學生增加45.5%至近8萬人

立法會教育事務委員會本周五（5日）將討論建設香港成為國際專上教育樞紐的最新進展。教育局在提交的文件中指出，由2024/25學年起放寬非本地生上限後，各資助大學積極善用放寬後的限額，招收更多非本地學生來港升學。過去三年，在香港修讀經本地評審全日制專上課程的非本地學生數目，由2022/23學年的54,500人，顯著增加至2024/25學年的79,300人，增加45.5%。

1.7萬非本地學生就讀教資會資助課程

在2024/25學年，修讀教資會資助課程的非本地學生人數，由2023/24學年的23,100增至26,600人，升幅達15%，其學生來自超過100個國家及地區。當中約17,200人修讀超過200個大學教育資助委員會（即港大等8間院校）資助的學士學位課程，相當於該修課程度本地學額的約23.2%。

局方表示，與2023/24學年相比，2024/25學年來自印尼、哈薩克斯坦及越南修讀修課課程的非本地生人數增幅顯著，分別約17%、33%及97%。

香港樹仁大學。（資料圖片）

六所本地自資院校新學年獲准上調招收內地生人數限額至40%

另方面，現時六所本地自資院校獲批准招收內地學生入讀其學位課程，國家教育部已同意在2025/26學年起放寬相關院校的副學位及學士學位課程的內地學生人數限額至最高40%。隨著相關放寬安排在近年持續優化，在香港修讀有關自資課程的非本地學生人數亦持續上升，由2022/23學年約4,600人，增加至2024/25學年約8,300人，上升八成，支持自資專上教育界別的健康穩健發展。

香港恒生大學。（資料圖片/蕭輝浩攝）

就美國總統特朗普5月公布禁止哈佛大學接收海外學生，教育局表示，八所教資會資助大學共收到超過1300個相關查詢，並已向超過80名受影響學生發出錄取通知。

七個施工中學生宿舍可提供6532個學生宿位

學生宿舍的充足供應是繼續吸引非本地學生來港留學的重要配套。當局稱至目前為止，在宿舍發展基金之下，有八個宿舍項目已經完工，合共提供7,647個公帑資助學生宿位和136個私人資助宿位；另七個項目則處於施工階段，涉及6,532個學生宿位（包括5,840個公帑資助學生宿位和692個私人資助宿位）。

發展局及教育局於今年7月正式推出「城中學舍計劃」，教育局表示，計劃推出後，市場反應正面，一直與有興趣參與計劃的營辦商聯繫並回應相關查詢，並會繼續提供適切協助。

牛潭尾大學城（立法會文件圖片）

「北都大學教育城」最快洪水橋用地明早可供興建校舍

教育局表示，積極推進「北都大學教育城」，政府已在北部都會區內的洪水橋／厦村新發展區（洪水橋）、牛潭尾新發展區（牛潭尾）及新界北新市鎮（新界北）一共預留約90公頃用地，發展「北都大學教育城」。目前有關土地處於不同的規劃和發展階段，預計最早可分別於2026年（洪水橋）、2029年（牛潭尾）及2030/31年（新界北）完成平整供興建校舍。

局方表示，政府鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新的模式，開拓更多品牌課程、研究合作和交流項目，並遵循發展策略，逐步推展相關工作。配合北部都會區「產業帶動，基建先行」的概念，專上教育院校在區內將主要以自資模式發展，與區內產業深化合作，培養人才，增強香港發展動能。