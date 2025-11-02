人工智能｜理大校長滕錦光：AI正極速重塑生活、學習與工作

香港理工大學11月1日舉行第31屆畢業典禮，向兩位傑出人士頒授榮譽博士學位，並頒授哲學博士學位予應屆畢業生。校長滕錦光致辭時指出，AI人工智能與新興科技正以前所未有的速度重塑生活、學習與工作方式，鼓勵畢業生以好奇心擁抱科技革新，以責任感善用創新成果，以創意開拓未來可能。



理大校長滕錦光在第31屆畢業典禮上鼓勵畢業生以好奇心擁抱科技革新，以責任感善用創新成果。

理大校董會主席林大輝與校長滕錦光主持畢業典禮，頒發榮譽科技博士予強腦科技創始人兼首席執行官韓璧丞，又頒榮譽理學博士予巴里．馬歇爾教授（Barry James MARSHALL），他是2005年諾貝爾生理學或醫學獎得主、西澳大學馬歇爾傳染病研究與培訓中心主任、理大傑出名譽教授。

理大頒發榮譽科技博士予強腦科技創始人兼首席執行官韓璧丞。

理大頒榮譽理學博士予2005年諾貝爾生理學或醫學獎得主巴里．馬歇爾教授（Barry James MARSHALL）。

理大今年共有11,519名畢業生，包括477位哲學博士、204位專業博士、37位哲學碩士、6,371位修課式碩士、4,401位學士、15位深造文憑畢業生，以及14位高級文憑畢業生。

滕錦光祝賀各榮譽博士學位領受人及畢業博士生。他致辭時表示，理大致力裝備學生迎接人工智能時代，一直走在人工智能賦能教學的最前線，早在2022年9月將人工智能列為本科生必修科目；並在今年1月成立計算機及數學科學學院，應對人工智能時代對人才和專業知識日益增長的需求；其後於4月設立理大人工智能高等研究院，推動人工智能前沿研究與應用。

他表示，未來大學將善用人工智能改革教學工作，並推出「教育 4.0」倡議，致力在以學生為本的教學模式中融合智能科技，推動創新，促進人工智能與教育科技的廣泛應用。

理大校董會主席林大輝與校長滕錦光，和獲頒榮譽科技博士予強腦科技創始人兼首席執行官韓璧丞合照。

滕錦光說，人工智能與新興科技正以前所未有的速度重塑生活、學習與工作方式，鼓勵畢業生以好奇心擁抱科技革新，以責任感善用創新成果，以創意開拓未來可能。

他寄語一眾畢業生：「香港正積極建設國際創新科技中心，國家也在邁向全球科技強國的道路上穩步前進，創新之路充滿了機遇。憑藉在理大奠定的堅實學術基礎與綜合素質，我深信理大畢業生必能把握機遇，創造璀璨未來。」