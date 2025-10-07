方大研究留港年輕人　三成非自願留下　倡政府重建與年輕一代連結

聖方濟各大學（方大）兒童及青年研究中心、湯羅鳳賢社會科學院獲得公共政策研究資助計劃（PPRFS）資助，進行「不遷移決策與生活福祉：香港年輕定居者」研究，探討在近年移民潮下，年輕人選擇留港的原因、特徵與福祉狀況。調查發現，他們留港的主要原因可歸納為家庭因素、職涯考慮及香港生活方式，團隊並為人才保留提出政策方向。



方大研究探討在近年移民潮下，年輕人選擇留港的原因、特徵與福祉狀況。（方大提供圖片）

研究於去年7月至今年10月以混合方法進行，對近年在移民潮中選擇留港的18至39歲年輕人進行分析，從而了解他們的決策過程和福祉狀況。團隊透過分析填寫問卷人士的收入、教育程度、就業情況及在香港生活的意願等，把他們分類為「自願留下者」、「順應留下者」及「非自願留下者」，分別佔約37%、約35%及約28%。調查指出，自願留下者年齡較大，教育與收入水平較高、從事專業工作的比例較高；順應留下者年齡最小、移民能力最低、多為學生或從事基層文職，而非自願留下者年齡與收入介乎中間，教育程度較高，從事專業工作者比例較自願留下者低，工作行業亦較多元化。

對於留港的理由，調查發現大致可分為促使人們留下的挽留因素，及外地令人卻步的排斥因素，例如以家庭為考量的挽留因素中，受訪者因家人不願離港、父母難以適應新環境、預期未來照顧的責任，甚至因寵物而選擇留下。

此外，自願留下者在職涯考慮與公民參與類別的考慮較高，例如他們認為香港能提供更佳的工作機會、更高的收入潛力與職涯發展；順應留下者的留港原因中排斥因素比率較高，代表他們感受到最強的移民障礙，而他們比較重視社會關係，如以家庭為中心的考慮；而非自願留下者在挽留與排斥因素的比率均為最低，也反映出他們留下意願比其他兩組相對較低。

方大兒童及青年研究中心研究員李傑為表示，非自願留下者的身心健康、心理福祉和生活滿意度較低，需要社會更多關注與支援。(方大提供圖片)

非自願留下者生活滿意度低 需社會關注及支援

研究亦探討了受訪者的福祉狀況。方大兒童及青年研究中心研究員李傑為指出，自願留下者的狀況最佳，在經濟安全感、教育滿意度、社交支援、心理福祉與整體生活滿意度等範疇的狀況都明顯比順應或非自願留下者更優。順應留下者的身心健康方面則表現最佳，但在社會支持與參與方面較弱。而非自願留下者的身心健康、心理福祉、生活滿意度等均屬三組當中最低，需要社會更多關注與支援。

方大湯羅鳳賢社會科學院副院長（研究）、兒童及青年研究中心主任曹嬿妮表示，探問年輕人為何選擇留下，有助於理解他們重視的生活面向，並為政策制定者提供實證基礎，以思考如何保留年輕人才及提升他們的福祉與發展。

方大湯羅鳳賢社會科學院副院長（研究）、兒童及青年研究中心主任曹嬿妮博士 方表示，研究有助當局思考如何保留年輕人才及提升他們的福祉與發展。(方大提供圖片)

建議政府重建與年輕一代連結

最後，研究建議以「Refocus、Restore、Retain」為策略方向，包括重新聚焦人才政策，平衡吸納外來人才與保留本地人才；重建與年輕一代的連結，將年輕人置於人才政策核心，推行具體措施以強化挽留因素與提升青年福祉，強化本地文化認同和社區歸屬感，營造更多青年參與公共生活的社會環境。