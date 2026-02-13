城大連續十年成全港獲頒最多美國專利大學　位列亞洲第八位

香港城市大學在最新公布的全球美國專利授予數量百強大學排名中，位列全球第35位、亞洲第八位，亦是連續十年穩居本地大學榜首，成為本港唯一上榜院校。城大表示，此成績不僅體現研究實力，更反映城大在知識轉移、產學合作與創新落地上的長期投入獲得國際認可。



城大連續十年成為全港獲頒最多美國專利大學。（城大提供圖片）

美國國家發明家科學院（NAI）自2013年起每年發布全球百強名單，旨在肯定大學於科研創新及其商業化應用方面的成就。在2025年的排名中，城大以88項美國專利的表現，位列全球第35位、亞洲第八位。

844項專利申請已獲授權

在專利與研發成果方面，截至今年1月29日，城大於全球提交1,824項專利申請，當中844項已獲授權，技術覆蓋資訊科技、人工智能與數據科學、材料與物理、生物工程與生命科學，以及綠色科技等多個領域。目前，近100項專利技術已獲 HK Tech 300 天使基金初創團隊採用並簽訂授權協議，形成從科研到市場的有效通道，推動成果實現更廣泛的社會應用。

學術影響力持續攀升

此外，城大的學術影響力亦持續攀升，在科睿唯安公布的「2025年度最廣獲徵引研究人員」名單中，共有32位學者入選，排名位居亞洲第九及全港第二。若按教研人數比例計算，城大學者的入選比例更已連續十年穩列全港首位，充分顯示研究團隊在國際學術社群的長期影響力與卓越表現。