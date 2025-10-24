VTC太陽能車隊世界賽稱王凱旋回歸　冠軍戰車周日亮相嘉年華

由職業訓練局（VTC）旗下香港專業教育學院（IVE）工程學科團隊自主研發的太陽能電動車SOPHIE 8x，早前在澳洲舉行的2025年「世界太陽能車挑戰賽」中勇得世界冠軍後凱旋回歸，冠軍戰車SOPHIE 8x即將於本周日（26日）在西九文化區大草坪舉行的VTC「玩轉技能」嘉年華上展出，是車隊奪冠後首次向香港公眾亮相，屆時市民不但可近距離欣賞這輛為香港贏得國際殊榮的「世一」太陽能車英姿，更可拍照打卡留念。



太陽能電動車SOPHIE 8x於「世界太陽能車挑戰賽」中成功穿越3,000公里沙漠及荒野，在最後衝線以4分鐘優勢力壓第二名愛沙尼亞的車隊，並領先其他來自美國明尼蘇達大學、澳洲新南威爾斯大學和意大利博洛尼亞大學等國際頂尖車隊，在難度極高的「Cruiser Class」房車賽中勇奪冠軍。

創新技術延長車身設計成致勝關鍵

VTC智慧城市創新中心與STEAM教育中心高級項目主任杜璟庭表示，團體在今年比賽中致勝的關鍵，是在於專注提升太陽能電動車的速度與能源效率，以應對賽季變化與極端天氣。他解釋，當中包括多項技術創新，例如是因應日照時間縮短而延長了車身設計，使太陽能板的面積提升了20%，讓車輛有效提升冬季能量吸收，突破續航極限。此外，SOPHIE 8x採用碳纖維結構與雙體船流線外型設計，不僅實現輕量化，還能顯著減少風阻，提高空氣動力學效率，使車輛能夠逆風而行，亦是團隊致勝關鍵之一。

團隊不斷升級和改良太陽能車，顯著提升SOPHIE 8x的能源效益。（香港專業教育學院提供）

VTC太陽能車隊自2009年以來創立，由IVE工程學科師生及校友組成，至今已是第六次出戰國際級世界太陽能車挑戰賽。IVE（青衣）工程系系主任鄒文瀚表示，團隊融合紮實技術與豐富經驗，當中畢業生擔任技術導師的角色，悉心帶領新成員無縫承接技術知識及實務技能，均有助提升整個團隊的凝聚力與創新動能。

IVE電機工程高級文憑畢業生吳浩然（Sam）（圖右）及IVE汽車工程高級文憑畢業生楊政（Jin）（圖左）表示是次實戰經歷不僅鍛煉了他們的專業技能，更提升溝通能力、團隊合作及抗壓力等，開拓了寶貴的國際視野。 （香港專業教育學院提供）

在SOPHIE 8x團隊中擔任關鍵技術角色的IVE電機工程高級文憑畢業生吳浩然分享，為了讓車輛達到最佳表現，團隊分析了歷年的數據，包括由車速、風力至路況，精確調校賽車的行駛策略。他回憶起團隊賽事前夕遇到重大技術挑戰，當時太陽能車中摩打的感應器突然損壞，若未及時修復，將嚴重影響比賽。幸而團隊最後成功以3D打印設備，即場製作替換零件，成功化解危機，確保車輛順利完賽。

至於團隊在賽事中面對最大的挑戰，擔任SOPHIE 8x駕駛員的IVE汽車工程高級文憑畢業生楊政表示，賽事中最大挑戰是遭遇暴雨強風，多隊甚至翻車。不過，由於團隊早有準備，透過對講機實時通訊，報告交通狀況，調整車隊陣式和距離，由前車車尾燈領航，在不理想的路況中依然成功到達終點。

團隊成員畢業後冀推動香港綠色科技發展

現時兩人分別在本地大學修讀機械工程學士課程和電機工程學士課程，他們均認為這次的實戰經歷不僅鍛煉了他們的專業技能，更提升溝通能力、團隊合作及抗壓力等軟實力，並開拓了寶貴的國際視野。二人畢業後希望投身太陽能與可再生能源領域，推動香港綠色科技發展。

VTC 表示，SOPHIE 8x的技術突破，充分展現IVE在理論與實踐結合、創新設計及自主研發的卓越成就，突顯VTC職業專才教育的成效，有助培育更多綠色科技人才。（香港專業教育學院提供）

SOPHIE 8x將與本地中學合辦「淨零STEM巴士」計劃

VTC 表示，SOPHIE 8x的技術突破與不斷優化，充分展現IVE在理論與實踐結合、師生協同合作、創新設計及自主研發的卓越成就，突顯VTC職業專才教育的成效，有助培育更多綠色科技人才。團隊將與本地中學合辦「淨零STEM巴士」計劃，把SOPHIE的太陽能轉換技術及電池管理功能技術應用於校巴系統，推動STEM教育。